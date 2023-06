“Me tocó empezar de cero” Manuela Gómez reveló el crítico momento que vivió que la hizo recapacitar

Manuela Gómez se dio a conocer gracias a su participación en ‘Protagonistas de Novela’ y a pesar de todo su esfuerzo, no consiguió papeles en la televisión, pero se mantiene muy vigente en redes sociales. En medio de su crecimiento, reveló qué situación la llevó a poner los pies sobre la tierra y ser más agradecida.

Lea también: Piqué humillaba a Shakira solo por ser latina según reconocido periodista español

Las redes sociales pueden llegar a ser muy engañosas, sobre todo porque el tener seguidores le hace creer a varios que es famoso y que casi que es una persona indestructible con el poder de los seguidores.

Sin embargo, Manuela Gómez reveló por medio de sus redes sociales, reveló el disgusto que sentía por algunos creadores de contenido un poco egocéntricos que se creen “más famosos que la misma Shakira”:

“Uno teniendo más seguidores que ellos, uno los postes porque yo ya viví el proceso de la fama, yo era super prepotente, super creía y nunca etiquetaba a nadie, porque me creía la más. La vida me dio un ‘golpazo’ cuando perdí cuenta verificada y me tocó empezar de cero”, afirmó la creadora de contenido.

Lea también: Hija de Martín Elías fue criticada al cantar y su mamá quedó impactada por la poca empatía

Sin duda, muchos usuarios de internet comentaron sobre el asunto, algunos apoyándola y otros criticándola, pues básicamente está criticando a personas que están pasando por el mismo proceso que ella vivió alguna vez.

Además de eso, aseguran que problemas como esos ni siquiera son golpes de la vida, sino simple retos en la carrera.

A pesar de eso, Manuela Gómez reveló que eso le sirvió para darse cuenta que en la carrera digital todos deberían colaborar con todos sin egoísmo alguno.