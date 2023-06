Hija de Martín Elías fue criticada al cantar y su mamá quedó impactada por la poca empatía

Martín Elías fue uno de los grandes cantantes de vallenato de la nueva ola, al igual que Kaleth Morales lo hizo en algún momento y Silvestre Dangong logró hacer. Sin embargo, su prematura partida dejó con el corazón roto a varios seguidores, esperando que otro cantante llegara a ocupar su lugar.

Sin duda, muchos fanáticos ahora mismo tienen los ojos encima del hijo mayor de Martín Elías, quien lleva su mismo nombre, pues ha decidido iniciar una carrera musical igual que su papá.

Paula, su hija menor, tiene muchos hobbies pero parece que ser cantante, por ahora, no es su objetivo. Sin embargo, algunas personas creyeron que podría tener el mismo talento de la familia y al parecer no cumplió con sus expectativas.

¿La hija menor de Martín Elías canta?

A través de las redes sociales, Dayana Jaimes reveló la incómoda situación que vivió cuando su hija, en una fiesta, cogió el micrófono para cantar y fue criticada por varias mujeres que estaban presentes:

“Paula comenzó a cantar, lo más triste de todo es que las que criticaron son mujeres. Una mujer criticando a una niña de 8 años porque no se sabe las canciones, porque no sabe cantar. Yo no sé en qué momento yo les dije que iba a impulsar la carrera musical de Paula. Que no se sabe las canciones del papá, no no se las sabe porque no las escucha. Gracias a Dios ella no tiene acceso a redes porque no me imagino a mi hija leyendo un comentario de estos”

Sin duda, las redes sociales pueden ser un lugar muy hostil o muy amigable y en la mayoría de tiempo, son muy hostiles con comentarios de diferentes personas.