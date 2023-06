Hombre se hace viral en Ibagué por salir a la calles montando un carrito de juguete

Por medio de un video que circula en redes sociales, un hombre se hizo viral luego de que fuera captado montando en un carrito de juguete por las vías de Ibagué. El sujeto aparece sobre un carrito de color rosado con calcomanías infantiles, y pese a la mirada incrédula de otros conductores y adultos, el hombre no dejó que nada interrumpiera su felicidad e hizo caso omiso a todos los comentarios.

Le puede interesar: Estas son las ciudades consideradas como las más infieles de Colombia

El vehículo que está diseñado para niños y es apto para trayectos cortos, resistió el peso del hombre que queriendo vivir toda la experiencia de un conductor particular decidió transitar por medio de los carriles y probó la calidad del carrito de juguete haciéndolo pasar por los baches de la vía.

Le puede interesar: “Se me salió el chucky, el guaricho”: Iván Lalinde tuvo que salir a pedir disculpas tras inesperado momento en vivo

Ante las miradas de los transeúntes, el señor lo único que hacía era mostrar su sonrisa, pues al parecer iba disfrutando de su paseo por la carrera quinta de la ciudad en medio de los demás vehículos de transporte. El caso fue ampliamente comentado por medio de Twitter, donde varios usuarios apoyaron al sujeto, mientras otros cuestionaron su acto como irresponsable debido a que no tomó ninguna medida de protección y se expuso de manera peligrosa a los demás automóviles que iban por la vía.

Le puede interesar: Piden a Karol G denunciar a Anuel por acoso tras presentación en que mostró particular mensaje

Afortunadamente, este hecho no supuso accidente alguno e incluso muchos hicieron varias anotaciones divertidas sobre lo ocurrido: “Esperamos no haya tenido un barbie-accidente por la cantidad de huecos en las vías”, “Toda una Barbie con estilo el señor”, “Y yo todavía montando en bus”, “Que lo contraten para rápidos y furiosos, no lo puedo creer”, “Pobre la niña que se quedó sin su carrito”, “El que tiene plata anda como quiere”, “Por estas cosas amo mi país”, fueron algunas de las opiniones de los demás usuarios.