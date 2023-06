Estas son las ciudades consideradas como las más infieles de Colombia

Las infidelidades son uno de los motivos por el cual las parejas suelen romper con la relación y es que los engaños pueden significar el quebranto de la confianza y el respeto, por lo que a pesar de que muchos enamorados perdonen una traición el hecho siempre deja secuelas.

Le puede interesar: Andrea Serna y Gabriela Tafur se quitaron la ropa en un video y no las bajan de “divinas”

Sin embargo, aunque para muchos las infidelidades son bastante cuestionables, lo cierto es que Colombia es el segundo parí en Latinoamérica con más infieles, según una encuesta publicada por la aplicación Gleeden. Fueron cerca de 446 mil personas quienes aceptaron haber engañado a sus parejas en algún momento de su vida.

Según Gleeden el 67% de los encuestados aceptaron que son infieles. Sin embargo, otro estudio quiso ir un poco más allá y averiguar cuál es la ciudad con el mayor número de infieles. La aplicación de citas para casados, Ashley Madison, fue la encargada de dar a conocer el ranking de los lugares donde habitan más infieles.

Le puede interesar: Piden a Karol G denunciar a Anuel por acoso tras presentación en que mostró particular mensaje

Dentro del top 10, la primera posición fue para Rionegro en Antioquia. Esta ciudad es en la que más citas extramaritales se dan. El segundo lugar fue para Medellín, la ciudad en la que se cree están las mujeres más guapas del país, razón suficiente para que los infieles se sientan más atraídos a vivir una aventura fura de su compromiso.

El tercer lugar lo ocupó Tunja, siendo una sorpresa para muchos, pues la ciudad en anteriores años había estado en otras posiciones bastante lejos de las primeras. De cuartas se posicionó Bucaramanga, catalogada como una de las ciudades con más infieles cada mil habitantes.

Le puede interesar: Jim Velásquez contó lo qué piensan su padres sobre su relación con Alina Lozano

Tulua y Pereira ocupan la quinta y sexta posición respectivamente, para sorpresa de muchos quienes esperaban que Bogotá estuviera en una posición más arriba, la capital se colocó de octavas en este ranking y eso que vale tener en cuenta que es la segunda ciudad con más usuarios en la aplicación.

El noveno y décimo lugar fue para Villavicencio y Popayán. Dentro de los análisis, el director de comunicaciones de Ashley Madison, Christoph Kraemer, explicó que: “El bienestar psicológico, la libertad y la capacidad de experimentación son factores que están motivando a las personas a involucrarse en relaciones no monógamas, abiertas, o de otro tipo. Está claro que aunque la monogamia ha predominado culturalmente, no es el único modelo relacional y las experiencias de nuestros usuarios muestran que, fuera de ella, hay muchos beneficios de los que no quieren perderse”,