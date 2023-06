Piden a Karol G denunciar a Anuel por acoso tras presentación en que mostró particular mensaje

La presentación de Anuel en los ‘Premios Tu Música Urbano’ dejó más preguntas que respuestas entre los seguidores, pues con el preámbulo de lo que sería su aparición en el escenario ya todo estaba dicho.

Puede leer: “Esto es acoso”: Anuel es señalado por vulgar mensaje a Karol G

La presentadora hizo hincapié más en lo que pasó entre la colombiana Karol G y el puertorriqueño que en lo que iría a cantar. “Él se enamoró de La Bichota, y luego como que, pues se dejaron, y él como que yo creo que la quiere de regreso, por primera vez en Premios Tu Música Urbano’ un artista que es real hasta la muerte”, pronunció la presentadora.

Pese a que los colores son universales Anuel se presentó vestido de verde y con unas gafas del mismo color, en indirecta Feid quien es reconocido por usar esa tonalidad todo el tiempo, pero la gota que derramó el vaso fue cuando Anuel se abrió la chaqueta y dejó ver una fotografía con Karol G y una frase.

Se trata de la imagen del tema ‘Secreto’ en el que los dos aparecen sobre una cama y ella semidesnuda es tapada por el rostro del puertorriqueño, y en la parte inferior de la fotografía se lee “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”.

Inmediatamente que diferentes cuentas especializadas en el género urbano publicaron los extractos de la presentación y sobre todo lo que decía en su ropa las reacciones no se hicieron esperar.

“Es una actitud de acoso y propia de una persona tóxica, está muy claro. Karol debería denunciarlo. Debe parar ya”, “¿Pero Karol G no lo puede demandar por acoso? Un abogado o fiscal que explique eso”, “Ella no tenía que hacer ese preámbulo y él pues... Ya está de ayuda psicológica” y “Ya dejen de celebrarle a ese señor el acoso tan aburrido por marketing a lo que sea los que lo siguen van a creer que esa conducta está bien y no por más famosos que sean no está bien”.

La polémica la desató días atrás y es que en una de sus publicaciones hizo referencia indirecta a la paisa y con la ayuda de la Inteligencia Artificial. El cantante escribió el intro de un tema que se ha popularizado en las redes sociales en el que menciona al cantante Feid, sin embargo, el puertorriqueño omitió escribir el nombre del colombiano, pero dejó la puerta abierta a la especulación.