Mateo Carvajal ‘chicaneó’ al contar si le ganaría a Yeferson Cossio en una pelea

Mateo Carvajal retomó su vieja riña digital con Yeferson Cossio y publicó en una historia cuál sería el hipotético resultado en el caso de que ambos influencers decidieran protagonizar una pelea mano a mano. Y no solo lo hizo con este escenario, sino con otros tan polémicos como cómicos.

El par de colombianos ha protagonizado un par de momentos incómodos en las redes sociales que han dejado ciertos roces entre ellos, siendo el más reciente hace poco menos de un año en el que Cossio confirmó en una entrevista que en efecto le gustaría golpear a Carvajal.

Puede leer: Piden cancelar a Mateo Carvajal por un comentario discriminatorio en Instagram

El deportista no dudó en responderle en su momento, diciéndole que él no se ensuciaría las manos en una pelea contra Cossio, indicando que buscaría a un representante para este encuentro. Pero más allá de un intercambio de palabras, la riña no pasó a mayores.

Sin embargo, los seguidores de Mateo Carvajal decidieron revivir este conflicto al preguntarle directamente a través de una dinámica de Instagram cuál cree que sería el resultado en una pelea entre Yeferson Cossio y él, presumiendo que podría ganarle sin dificultades.

“Lo pelo. No papi, aquí es pelea de tullidos a ver quién gana, el más pata de palo. No ma***a, yo soy más carismático”, dijo el influencer entre risas y con mucha seguridad.

Lea también: De tal palo: Mateo Carvajal mostró todas las características que su hijo heredó de él

Mateo Carvajal también pronosticó cómo quedarían otras peleas entre famosos

Además del pleito entre Yeferson Cossio y Mateo Carvajal, más usuarios de Instagram propusieron otros hipotéticos encuentros entre celebridades colombianas. Y a propósito de esto, el influencer aprovechó para dar el veredicto en algunas de ellas.

La primera que propusieron sus seguidores fue la de ‘WestCol’ y ‘La Liendra’ ya que ambos han dejado ver que tienen una fuerte rivalidad. Ante esto, el atleta no quiso ahondar mucho, comentando solamente que es un “evento” que muchos esperan.

También dejó ver el lado más cómico en una pelea entre Jessi Uribe y ‘Piroberta’: “¿Cómo se va a enfrentar Jessi Uribe con el primo? Uno los ve en la calle y uno dice: ‘no sé quién es quién’. Ese está bueno, vamos a ver quién gana en la familia de primos”.