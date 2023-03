Entre lágrimas ‘Buen día, Colombia’ se despide de uno de sus integrantes

‘Buen día, Colombia’ es la competencia directa de ‘Día a Día’ y a pesar de no llevar el mismo tiempo al aire, muchos espectadores le han cogido cariño a los presentadores e integrantes del programa, por ende, cada salida es dura de vivir. Fue la despedida de este hombre que dejó con mucha nostalgia a todos los pertenecientes al programa.

¿Quién se va de ‘Buen día, Colombia?

Para la programación del 17 de marzo, le dieron un gran homenaje a Saúl Emir Triana Valencia, quien llevaba 53 años dedicándose a ser camarógrafo de Televisión, iniciando en el ‘Show de Jorge Barón’.

A pesar de tenerle un gran amor a su trabajo y a la miss televisión, explicó en el programa envido de ‘Buen día, Colombia’ las razones que lo habían llevado a tomar la decisión:

“Es tiempo de empezar un nuevo ciclo en mi vida. Esta producción es muy hermosa y lo mejor que me ha podido pasar en la vida es haber podido trabajar en lo que me gusta y que me paguen por hacer lo que hago. Con todo el amor del mundo, son ciclos en la vida y ya llega el momento de dedicarle tiempo también a la familia y un poquito de tiempo para mí también” afirmó el señor Saúl.

Ante tantos años de servicio, el señor Saúl recibió una placa conmemorativo por tantos años de servicio que le prestó no solo a los integrantes del equipo, sino a toda Colombia ofreciendo sus conocimientos y su asistencia en cámara.

Las lágrimas no faltaron pues muchos se sintieron conmovidos pero agradecidos y deseándole lo mejor en su nuevo camino con su familia