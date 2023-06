Por el punto del pan: ‘La Cata con Botas’ fue la segunda eliminada de MasterChef

‘MasterChef ' llegó a su quinta temporada, recargada de risas, aprendizajes, llanto y mucha comida. Como es usual, se realizan diferentes retos para nombrar a un protegido por su buen desempeño y a concursantes ‘amenazados’.

Entre los amenazados de esta semana se encontraban Diego Sáenz, Laura Barjum, Juliana Galvis, Juan Pablo Barrangán y Catalina Gúzman, más conocida como ‘La Cata con Botas’.

¿Tan simple como eso? La prueba consistía en preparar el mejor sandwich de la competencia. La idea era que hicieran la mejor preparación, con grados de dificultad y usando el pan de la marca patrocinadora.

Incluso, al explicar el reto, los jurados dejaron muy en claro que la receta también debía destacar por el pan.

A pesar de su excelente preparación en el relleno, ‘La Cata con Botas’ cometió un error con el pan y fue eso lo que la llevó a dejar la competencia.

Durante la preparación ella indicó que es vegetariana pero que iba a hacer un emparedado de albóndigas para ir a la fija y continuar en el programa.

Pero, tomó la decisión que la llevó a ser la segunda eliminada de ‘MasterChef’. “Yo le saco la miga al pan, para poder acomodar las albóndigas, es grueso y no quiero que se desparrame el sandwich o que se salgan las albóndigas”.

Lo que la comediante hizo fue dejar el cascarón del pan para que su preparación quedara adentro y no se regara.

Al momento de llegar a los jurados, comenzaron a criticarle el plato, porque a pesar de que su relleno estaba “delicioso”, el pan, que era el elemento importante no había quedado bien.

“Lo que está adentro, está delicioso… Lo importante, el pan, que era el elemento principal, te quedó blanco y blando. Pero, cuando usas un ingrediente tan jugoso y sacas la miga completa, no tiene para absorber porque fue una cascarita que dejaste… El pan era muy importante” indicó uno de los jurados.

Luego de los comentarios de los jurados y de anunciar que ella sería la eliminada, aceptó que no trabajó bien con el pan y no pensó tanto en su importancia.

“Tengo clarísimo que mi fallo fue el pan. Yo me esmeré en hacer un relleno excelente, lo que no me permitió concentrarme en el punto del pan y en su crocancia”.

Para sus compañeros no fue nada fácil despedirla, pues se caracterizó por ser muy buena en el set.