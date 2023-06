“Quiero hacer una denuncia pública”: Le ‘cascaron’ a influencer por invitar a bailar a una chica

En redes sociales se encuentran todo tipo de historias, y más ahora que los influencers han tomado tanta fuerza, pues las personas siguen de cerca sus vidas y todo lo que cuentan en sus cuentas de las diferentes plataformas.

En esta ocasión fue turno para el influencer de nombre @jcamilopulgarín, quien a través de las ‘Stories’ de Instagram, contó cómo le dieron un puño por intentar sacar a bailar a una chica.

Le contamos la historia:

Resulta que el influencer contó una mala experiencia que tuvo en una fiesta la noche anterior, cuando intentó sacar a bailar a una chica y resultó golpeado.

“Saqué a bailar a una vieja, el novio se indignó, se sintió aludido por mi hombría y vinieron tres amigos del man a cascarme, llegó un amigo a defenderme, yo por separarlos, recibí un puño”.

“No me golpearon a mí, golpearon a una comunidad” dijo entre risas el instagramer, mientras aseguraba que no volvía a ir a Fiesta Center, ni a “bailar con viejas porque lo cascan”.

Pero eso no fue todo, pues Pulgarín también ‘echó al agua’ a otro influencer, cuyo nombre de usuario es @valentinolazaroh. A palabras de Camilo, este amigo suyo no le ayudó cuando le estaban pegando:

“Yo estaba con Valentino, el tiktoker, ¿ustedes creen que ese hijue**** me ayudó? Dejó que me cascaran” aseguró en otra historia Camilo.

¿Quién le pegó el puño?

El influencer aseguró que no tiene ni idea de quién le pegó y que cuando preguntó, le dijeron que apenas le había ‘cascado’ fue a esconderse.

Pulgarín finalmente cambió de tema y presentó a su nueva mascota: su perrito ‘Papito’, que estaba jugando con otro canino, hecho que le sirvió a Camilo para comparar la situación que vivió la noche anterior.