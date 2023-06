“Soy el único papá virgen”: Andy Rivera contó desde cuándo no hace ‘el delicioso’

Andy Rivera decidió hablar con sus seguidores respecto a varios detalles de su soltería, desde temas más tranquilos hasta otros más subidos de tono. Y entre ellos decidió romper el silencio al revelar desde cuándo no hace “el delicioso” con una mujer.

El cantante ha estado en bajo perfil durante las últimas semanas, publicando escasas imágenes y videos en su cuenta de Instagram. Sin embargo, hace poco decidió compartir algunas fotos de la celebración del cumpleaños de su hija, enterneciendo a sus seguidores al mostrar su faceta de papá, dejando ver también que está en muy buenos términos con la mamá de su hija.

Puede leer: “Que se meta a sacerdote”: Andy Rivera contó por qué no tiene pareja y se burlan de él en las redes

Y si bien varios seguidores aplaudieron lo maduros que eran ambos al tener una buena relación a pesar de su ruptura, otro grupo se ilusionó e incluso jugó con la idea de que podrían regresar a su romance en cualquier oportunidad.

Sin embargo, esto puede ser un escenario lejano, ya que Andy Rivera protagonizó una serie de historias de Instagram a propósito de una sesión de preguntas y respuestas en donde la soltería fue el tema principal. Esto dio pie a que un usuario de la red social le preguntara al joven qué tanto le afecta estar sin hacer el amor debido a que no tiene pareja desde hace un buen tiempo.

“Cuando yo estaba jovencito era más ‘carro loquito’, y claro, el entorno social: ‘no, eso hay que hacerlo todos los días el delicioso y sino uno no está viviendo’. Y la presión: ‘no, usted es Andy, usted debe estar en esas todos los días’”, comenzó a narrar entre risas.

Lea también: ¿Pleito a la vista? Juan Duque contó qué es lo que haría si se encuentra con Andy Rivera

Seguidamente contó que con el paso del tiempo y con algunas experiencias que vivió está más calmado en relación a intimar con una mujer. Y si bien no indicó exactamente cuánto tiempo ha pasado sin tener sexo, sí dejó ver que se trata de una temporada prolongada al llamarse a sí mismo “virgen”.

“A mí la ansiedad por el sexo se me quitó del todo. Si no va a ser algo genuino, bacano, bonito, que me va a llenar, que me va a generar lo que realmente significa hacer el amor. Yo en este momento [canto]: ‘el virgen se está peinando’. Soy el único papá virgen del planeta”, concluyó Andy Rivera con una carcajada.