¿Se viene el tercero? Claudia Bahamón dejó claro sí quiere volver a ser mamá

Claudia Bahamón decidió romper el silencio y aclaró cuál es su postura respecto a tener un tercer hijo, indicando qué piensa sobre tener una nueva faceta de maternidad, todo esto con un divertido video cargado de mucho humor.

Actualmente, la presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ vive muy feliz con su pareja, el director de cine Simon Brand, con quien tuvo dos hijos: Samuel, de 14 años de edad, y Luca, de 11. La colombiana suele compartir fotos es las redes sociales en donde aparece con su familia, y también recuerda en diversas oportunidades varios momentos de su etapa maternal.

En las fotos y videos se puede ver a la modelo compartiendo frecuentemente con sus hijos en todo tipo de actividades, desde aventuras en el campo a bordo de vehículos todo terreno hasta situaciones más hogareñas. También ha dejado ver que suelen visitarla con frecuencia en el set del reality show culinario.

Y a propósito de esto, durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Claudia Bahamón recibió una pregunta respecto a si le gustaría volver a ser mamá, aprovechando la situación para comentar si está interesada en tener un tercer hijo o hija.

“No, no aguanta. Tiene 44 años”, dijo rotundamente la presentadora en una historia mientras usaba un filtro, la vez que distorsionaba su voz para hacer una escena divertida como si estuviera interpretando un personaje.

En el mismo clip, la colombiana resaltó que considera que a esa edad no es bueno traer al mundo a otro niño, y que las únicas mujeres que lo hacen son las actrices de Hollywood, indicando que incluso a sus 50 años deciden tomar esa opción.

“Las únicas que aguantan tener hijos como a los 50 [años] son las estrellas de Hollywood y allá en ‘Hollygüilense’ ¿44? no, no aguanta. Ni me diga, pues, que va a tener otro hijo porque la embarra”, dijo Claudia Bahamón usando el cómico filtro.