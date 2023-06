¿Tanto factura en redes sociales? Jim Velázquez reveló la ‘millonadita’ que pagó por el anillo de bodas de Alina Lozano

Jim Velázquez es un actor y creador de contenido quien ha estado en el ojo de la polémica debido a su relación con la famosa actriz Alina Lozano. La pareja contaría con una diferencia de edad de más de 20 años, sin embargo, esto no ha sido impedimento para alardear no solo de su unión sino también del compromiso que tendrá lugar en los próximos meses.

El joven fue entrevistado por el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ en donde reveló de dónde surgió la idea de pedirle matrimonio en medio de un programa en vivo. Además, el costo que tuvo el anillo que le dio a la recordada actriz, sin dejar de lado, los detalles que desde ya han ido proyectando.

Le puede gustar: ¿Sacando sus dotes de actriz? Catalina Gómez se llevó elogios al imitar a personaje de destacada película

Jim aseguró que en medio de algunas risas, agregó: “¿Tengo que decir precios?”. Ante la inesperada pregunta indicó que el anillo estuvo entre 5 y 10 millones de pesos. Dejando claro que a partir de las redes sociales ha logrado generar ‘jugosas’ ganancias. Seguidamente, el actor reiteró que la propuesta de matrimonio ya la tenía pensada desde aproximadamente hace 6 meses, pero desde aquel momento logró no solo percibir sino también, luego de algunas conversaciones que Alina no estaba muy entusiasmada con el hecho de llegar al altar, según ella, a estas alturas del partido y sentía no era necesario.

Sin importar sus palabras Jim se quiso arriesgar e indicó: “Entonces me salió una entrevista en vivo y yo dije aquí tiene que ser”, pero las dudas siempre estuvieron latentes. Finalmente, el joven confesó que tienen dos posibles lugares como lo son Villa de Leyva y La Guajira, la fecha por ahora no ha sido definida, pero esperan que sea en tres meses: “A ver si por fin comprueban y dejan de estar dudando”, reiteró el actor.

¿Cómo se conocieron Jim Velázquez y Alina Lozano?

El joven quien también es actor en medio de varias entrevistas aseguró que desde siempre ha admirado el trabajo actoral de Alina. En medio de esto, se percataron de que el tío de Jim era un amigo muy cercano a ella, motivo por el cual salían a almorzar y a compartir varias actividades. Además de que Lozano resultó ser la encargada de preparar al joven para nuevos proyectos e incluso durante un tiempo se convirtió en su mánager.

También puede leer: Jenn Muriel habla de la nueva relación de Yerferson Cossio ¿No lo ha superado?

Teniendo en cuenta sus constantes acercamientos, decidieron emprender un proyecto a través de las redes sociales como madre e hijo, pero ambos no se sentían cómodos con la situación así que decidieron modificarlo y crear contenido en pareja. Pero lo que comenzó como simplemente entretener al público y por supuesto, generar ganancias terminó mezclando sus sentimientos a tal punto de que ambos resultaron enamorados y por ende, pronto llegarán al altar.