“Vean otra vez a esta vieja llorando”: presentadora de ‘Buen día, Colombia’ criticó a participante de ‘MasterChef’

Desde que inició ‘MasterChef Celebrity’, se ha convertido en uno de los programas preferidos por los colombianos, pues cada episodio está lleno de creatividad, chistes, risas, llanto y hasta disputas entre los participantes.

Los sentimientos a flor de piel, en especial el llanto es uno de los que ha caracterizado a Carolina Acevedo, participante de esta temporada del programa. Pues se le ha visto desahogarse, primero por una disputa que tuvo con Martha Isabel Bolaños y luego por la critica de los jurados.

Violeta Bergonzi, presentadora de ‘Buen Día, Colombia’, dijo varias cosas al aire y no se veía muy a gusto.

En la emisión de la mañana de ‘Buen día, Colombia’, los presentadores analizaron lo que había sucedido en el ‘reality show’ de cocina y le dieron duro a los participantes.

El presentador Orlando Liñán comenzó con las críticas a los famosos colombianos que se atrevieron a participar en el programa.

“Los que no se merecen ni un peso son los cocineros de ‘MasterChef’ de esta temporada” indicó Liñán.

A lo que Violeta Bergonzi respondió: “¡Ay no! Reprendelos, padre amado, recogelos, recogelos. ¡Uy, no, no, no!”.

Otro de los presentadores, Andrés López, destacó lo que han hecho algunos participantes. “La entrada de Marcela Benjumea, estaba buenísima”.

Por su parte, Liñán le respondió: “¿De qué sirve la entrada, si no tienes una buena salida?”.

Siguieron criticando los platos de los participantes y Bergonzi agregó, “algunos, en su vida, jamás habían tomado aguapanela. Jamás”.

“Si vos no sabes manejar la panela, ándate, se van allá sin tomar aguapanela, que da defensas, y no les da. Se vuelven sensibles”.

Siguió con las criticas y mostró el adelanto del otro capitulo de ‘MasterChef’. “Quiero que veamos los avances ahorita para que vean otra vez a esta vieja llorando. Una delicadeza esta gente. ¿Quieres ver lágrimas, por doquier? Mira lo que va a pasar”.

Luego de ver el adelanto del capitulo, habló Mauricio Vélez, otro presentador, quien dijo : “Qué lloradera, qué chilladera tan buena”.