Catalina Londoño contó a quién honró con su participación en ‘La Isla De Los Famosos’

Tras la polémica que se vivió en la final de ‘La Isla De Los Famosos’ luego de cinco meses de espera para conocer quién era el ganador entre Aco Pérez, Camilo Pardo y Juan del Mar, se siguen conociendo detalles de lo que fue la participación de otras estrellas.

La actriz Catalina Londoño fue una de las convocadas a la isla Saona en la República Dominicana que, desde el primero día, de los 50 que debían pasar, lo entregó todo y de inmediato se fue convirtiendo en una de las grandes favoritas a ganar el reality de RCN.

Pero tiempo después de su salida, de reencontrarse con su vida y sobre todo de cada uno de los aprendizajes que tuvo durante su paso por la competencia la actriz ha revelado más detalles y entre esos que ella no ganó el reality, pero sí le ganó a él.

Para ello compartió un extracto de una de sus intervenciones en el concejo tribal de ‘La Isla De Los Famosos’ en el que contó los motivos por los que no debían votar por ella para sacarla de competencia.

“Quería compartir y guardar por siempre mis últimas palabras antes de salir eliminada de Survivor. Quiero escucharlas y recordármelas siempre. Para no olvidar todo lo que viví y aprendí. Crecí demasiado, me confronté y me conocí. Me sentí viva, presente, conectada. Tengo muchas cosas que traer de esa experiencia a mi vida diaria. Mi propósito personal lo superé, cumplí todas mis metas excepto ganar, pero gané mucho más”, escribió en primera instancia Catalina Londoño.

Seguidamente recordó las palabras que tanto les reiteraron a los participantes de ‘La Isla De Los Famosos’ que no era más que aprovechar cada segundo en competencia para conocerse ellos mismos y aprender a ver la vida de otra forma.

“Tatan siempre nos dijo van a ganar el reality o ganar del reality, yo gané del reality una versión de mí que amé conocer y el cariño de muchísimas personas. Mi guerrera estaba dormida y aquí la volví a despertar. Agradezco cada palabra que me han dicho. Todos los mensajes y gestos de cariño” siguió Catalina Londoño.

En una oportunidad, indicó en el podcast ‘El Día Después’, lo que le tocó experimentar desde su vida y sobre todo en la competencia y lo que ha sido su lucha desde siempre sobre su femineidad, ya que ha visto de frente la subestimación a las mujeres.

“Aquí honré a mi mujer, mi niña, mi guerrera, mi luz y mi oscuridad” — Catalina Londoño

Es de recordar que Catalina Londoño fue la penúltima eliminada antes de conocer a los tres finalistas de la competencia, esto luego de que Eleider Álvarez sacara un ídolo de Inmunidad que volteó el resultado de la votación en ese entonces.