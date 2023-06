Raush, de ‘MasterChef’, se enojó con los participantes e hizo tremendo show en pleno programa

‘MasterChef’ es uno de los programas más vistos de las noches colombianas y no solo lo disfrutan los participantes que retan sus habilidades, sino también para lo jurados, que en cada temporada se divierten bastante con los retos que les ponen. Sin embargo, Raush no quedó muy contento en el capítulo del 9 de junio e hizo tremendo show en el programa.

Es normal que un reto parezca más fácil que otro, que hayan días en los que a los participantes no les vaya bien, pues no conocen todas las recetas y a veces no pueden pegarle a los gustos de los jurados, lo que hace que los califiquen mal.

¿Por qué Raush, de ‘MasterChef’, se puso bravo con los participantes?

En el capítulo del 9 de junio, Raush se puso de mal genio porque todos los platos que presentaron los participantes no fueron pensados para que le gustaran a él, lo que le no solo le molestó, sino que incluso hizo que calificara mal a todos:

“A diferencia de Chris y Nico, a mi no me fue bien con los platos”, afirmó Raush.

Los participantes fueron consientes de eso y hasta usuarios en internet lo compararon con Calamardo de Bob Esponja por la cara de aburrido que puso al final del programa.

Sin duda, no fue un buen episodio para Raush, quien terminó casi que decepcionado con todos los participantes, pues es uno de los que más pistas da respecto a sus gustos gastronómicos.

Sin embargo, posiblemente solo se trate de un ‘berrinche más’ como lo catalogaron algunos espectadores.