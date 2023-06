“Eso está por las nubes”: tildan de ‘ricachón’ a Juan Diego Alvira por darse este ‘lujito’

Juan Diego Alvira armó un alboroto entre sus seguidores al presentar un video en el que terminó mostrando cómo gozaba de un lujo que fue calificado como “inalcanzable” y hasta elitista, de acuerdo con varios usuarios de las redes sociales.

Juan Diego Alvira se ha mantenido muy activo en las redes sociales desde que terminó su ciclo en el medio Semana, tomando las plataformas digitales para compartir con los colombianos varios reportajes independientes en donde evalúa diversos detalles que influyen en las actividades diarias de los ciudadanos, además de compartir otros aspectos personales.

Y si bien dentro de poco tomará nuevos horizontes para ponerse al frente de un nuevo programa de reportajes en Canal 1, el periodista aprovecha este tiempo antes de llegar a la pantalla chica para brindarle a sus seguidores varias piezas de contenido diverso.

En esta oportunidad, el colombiano decidió mostrar cuál es una de sus meriendas saludables favoritas, compartiendo en un video de Instagram y TikTok los ingredientes que usa para preparar un tazón de cereal y frutas, además de varios detalles importante para la receta.

En el clip muestra que para la preparación necesita proteína en polvo, cereal o granola, yogurt, fruta, en este caso usó bananas, además de crema de maní o de almendras. Luego de agregar cada elemento al tazón, revolvió y procedió a comerlo, mostrando todo paso a paso como lo hacen algunos cocineros en las redes sociales.

Y si bien hubo algunas personas que simpatizaron con la receta que compartió Juan Diego Alvira, una gran parte de los internautas terminaron tildándolo de elitista debido al precio elevado que tienen algunos de los ingredientes que usó para la preparación del snack saludable.

“La fruta, los cereales y el yogurt están muy caros”, “Yo mejor me quedo con mi tamalito que me sale más barato”, “Señor elegante que puede darse esos gustos que no muchos pueden, eso es inalcanzable con esta situación” y “Muy complicada. Los ingredientes casi no se encuentran, eso está por las nubes” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Instagram y de TikTok.