Jenn Muriel habla de la nueva relación de Yerferson Cossio ¿No lo ha superado?

Desde hace unos meses que se supo la separación oficial entre Jenn Muriel y Yerferson Cossio, poco se había pronunciado al respecto de manera pública ya que estaba en su proceso de sanación y que prefería manejar de manera privada.

Pero recientemente en un reconocido programa de podcast ‘Radio Divaza’ Jenn se mostró hablando frente al tema de manera pública. En ella los presentadores indagaron sobre su ex pareja Yeferson Cossio, ya que en redes sociales su huracán amoroso dio mucho de qué hablar, levantando ciertos y falsos rumores. Dentro del programa le preguntaron si le seguía guardando luto a dicha separación “No, no he guardado luto (..) me he estado dando el permiso de estar sola”.

Además, dejó claro que al haber estado cerca de 10 años con el creador de contenido, necesita tiempo para ella misma, para seguir creciendo personal y profesionalmente.

Sin embargo muchos se solidarizaron con Jenn comentando “Fueron muchos años y de noche a la mañana te reemplazan, muy fuerte Jenn”, “Muchos años perdidos. También obtuvo comentarios como “Ya pasó la página, que no le toquen más el tema”. Además, los presentadores le preguntaron si había estado saliendo con alguien a lo que ella contestó con un rotundo “No”.

Cuando le preguntaron si sabía de la nueva relación de su ex pareja mencionó que se había enterado por redes sociales.

Sin embargo, hubo comentarios como “Ella lo ama tanto que le duele aun saber que el tiene novia”, “Me dolió esa respuesta de jen, que ella quería algo hasta viejitos y el otro solo quería un objeto”, “Ojalá encuentre a alguien que sí la valore”.Muchos desus seguidores esperan que Jenn pueda continuar con su vida llena de triunfos y salud mental.