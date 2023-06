“La justicia de este país es horrible”: Claudia Bahamón reveló detalles inéditos sobre la muerte de su papá

La presentadora Claudia Bahamón de MasterChef Celebrity Colombia, reality de RCN Televisión , fue invitada al programa web ‘Conversaciones pendientes con Chicho Arias’, dirigido por Mauricio Arias, comediante que también hizo parte de este programa en la cuarta temporada. Dentro de la charla salieron a relucir detalles inéditos sobre la muerte del padre de la huilense.

Cuatro años atrás antes de la pandemia, Germán Bahamón padre de la presentadora, falleció en un accidente mientras conducía su vehículo por la vía que conecta al municipio de Magangué, Bolívar, con el corregimiento de El Cuatro.

En el fatídico hecho, los peritos indicaron en su momento que el conductor del camión con el que se chocó Germán, había sido el culpable del accidente al realizar un giro prohibido, por lo que iba a ser imputado y enviado a la cárcel; proceso judicial que no tuvo continuidad por los detalles ofrecidos por Claudia y sus hermanos.

Detalles sobre la muerte de Germán Bahamón

“Mi papá se accidenta. Llama a mi hermano y le dice: “perdón me quede dormido. Me partí las dos piernas, pero estoy bien”. Cuando él se muere, sale un titular horrible en uno de los periódicos más importantes de Colombia en donde dicen “Asesino del papá de Claudia Bahamón va a ir a la cárcel”. ¿Cómo así? Nadie mató a mi papá, a él no lo pueden meter a la cárcel. Él no mató a mi papá, mi papá se quedó dormido, mi papá sufría de micros sueños”, enfatizó la mujer de 44 años en la entrevista.

Al conocer la reacción de la prensa y la influencia que tendrían estas noticias en el proceso judicial, Claudia y sus hermanos decidieron tomar una sensata decisión que impidió que el conductor del vehículo de carga pesada cumpliera una condena detrás de las rejas.

“Yo le dije a mis hermanos: Yo no voy a estar tranquila, hasta que yo pueda hablar con el Fiscal del pueblo, para contarle que mi papá llamó y se durmió. Si mi papá hubiera estado despierto frena, el señor no asesino a mi papá”, enfatizó.

Pese a las acciones tomadas por a familia Bahamón en el caso, la justicia tardó varios meses en tomar su veredicto y tuvo en el limbo el destino del conductor implicado en el accidente. “La justicia de este país es horrible”, agregó Claudia.

