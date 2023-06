“Qué vergüenza”: Aida Victoria Merlano apareció ebria en medio de un concurso

Aida Victoria Merlano sacó a relucir una polémica faceta al mostrarse pasada de tragos durante un concurso, subiendo varias historias en las que no se midió a la hora de expresarse con un lenguaje subido de tono. También publicó un video en donde se puede ver todo lo que tuvo que atravesar para poder ganarse un carro nuevo.

La creadora de contenido ha estado en medio de diversos rumores los últimos días a propósito de un par de pistas que indicarían que está pensando en regresar con su último exnovio, el streamer conocido como WestCol, dejando ver publicaciones y videos comprometedores que tienen a sus seguidores atando varios cabos.

Pero su más reciente polémica no estuvo ligada al ámbito romántico, sino más bien con dejar salir una faceta que no suele mostrar con mucha frecuencia en sus redes sociales. Y es que Aida Victoria Merlano publicó varias historias de Instagram en las que se podía notar por su hablar que estaba ebria, expresándose de manera vulga en el proceso.

“Dios mío, yo no quería beber pero me dieron gasolina. Pero gasolina para la c*** porque esto lo que hace es alborotarte”, dijo en una de las historias. “Borracha, mojada, y tengo que estar 10 minutos fuera de la línea, me importa un c*** cómo me gano ese hij*****a carro”, dijo en otro clip un poco avergonzada mientras se podía notar que estaba alterada por los efectos del alcohol.

Aida Victoria Merlano, de 23 años de edad, también publicó en su perfil oficial de Facebook un video de casi 10 minutos de duración en donde se pueden ver más detalles del concurso en el que participó.

En el clip se muestran varias escenas en las que aparece tomando bebidas alcohólicas, las cuales no tardan mucho en hacer efecto en ella, llevándola a hacer bailes atrevidos, a revelar información subida de tono e incluso a orinar en público usando un balde.

Además, durante el concurso apareció WestCol quien estuvo participando en una dinámica de eliminación junto al animador. También se quedó un rato para apoyar a la influencer, sacándole temas de conversación y brindándole galletas. Sin embargo, luego de seis horas, Aida quedó eliminada.