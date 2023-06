Caro Acevedo protagonizó cándete pelea en MasterChef y afirmó entre lágrimas que quería renunciar

MasterChef es uno de los programas más vistos por los televidentes en Colombia, allí los famosos deben demostrar sus habilidades en la cocina para convencer un exigente grupo de chefs quienes se encargaran de llevar a la final al mejor cocinero entre los famosos.

A tan solo cuatro días del estreno del programa, ya se han visto varias tenciones entre los participantes, pues todos están intentando crear sus propias estrategias para evitar que su equipo tenga que ir al reto de eliminación. En último capítulo los equipos rojo, azul y verde se enfrentaron a un reto no solo de cocina sino de habilidades físicas, pues tuvieron que correr en parejas por Cartagena en busca de varias pistas para poner llegar al punto de encuentro con el resto de sus compañeros y allí comenzar a cocinar.

Una de las pistas llevó a que una pareja de cada equipo se enfrentara al reto de caminar con cestas de fruta en la cabeza al estilo de las mujeres palenqueras, que se suelen ver en la ciudad amurallada. De la misma manera, dos de estas mujeres fueron las juezas que tenían que certificar que cada pareja hubiese cumplido con el reto y que no hubiesen utilizado las manos mientras caminaban.

Caro Acevedo y Daniela Tapia quienes conformaban la pareja del equipo rojo, fueron las primeras en llegar al reto; sin embargo, la dupla del equipo azul conformado por Mario Ruiz y Juan Pablo Barragán quienes llegaron de segundas al lugar tomar una de las dos cestas de frutas disponibles gesto que para Acevedo fue grosero.

Según la actriz, el equipo azul no estaba respetando que ella y su compañera Daniela utilizaran las dos cestas al tiempo. Sin embargo, al parecer, las reglas del reto estaban dirigidas a que solo se podía usar una cesta por pareja y no las dos al tiempo. Acevedo se mostró bastante angustiada porque su compañera no podía completar el reto para continuar. Esto hizo que la actriz terminara llorando y en medio de las lágrimas dijera que quería renunciar.