¡Un galán! Jhonny Rivera se dio el lujo de rechazar a una multitud de fanáticas por esta razón

Jhonny Rivera demostró una vez más que sigue despertando pasiones entre sus fanáticas, contando que tuvo despachar a un par de ellas debido a un compromiso de fuerza mayor del cual no se podía escapar. Sin embargo, no se despidió sin dedicarles un emotivo mensaje junto con sus disculpas.

El cantante ha estado generando mucho contenido en Instagram últimamente, bien sea compartiendo detalles sobre los animales de su finca, los momentos que pasa junto a su hijo, Andy Rivera, su faceta musical con conciertos, o simplemente algunas de sus anécdotas que hacen reír a sus seguidores.

Puede leer: Dio clase de ‘despechología’: Jhonny Rivera ofreció concierto en un colegio

Sin embargo, para finalizar el mes de mayo, Jhonny Rivera decidió involucrarse en un proyecto organizado por el influencer Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, figurando como una de las estrellas que estarían dejando ver su talento en el campo de juego con un partido de fútbol en Bucaramanga.

Y a propósito de este compromiso, el intérprete estuvo compartiendo varios detalles del encuentro, desde que llegó al hotel hasta que culminó la contienda. Y fue en su primera estación en Bucaramanga que el colombiano indicó que tuvo que dejar a un lado a las fanáticas para concentrarse en el partido.

“Este es un servicio social: a todas las chicas que quieren que salgamos, que nos veamos, que quieren venir al hotel, que por favor. Chicas, lo siento, estoy en concentración, el técnico no nos deja nada, ¿ustedes no saben cómo es la vida de un profesional, cómo es la vida de nosotros? Nada, no podemos nada”, dijo con pesar.

Lea también: Fanáticas de Jhonny Rivera lo pusieron en jaque al preguntarle sobre su esperma

En la misma serie de historias, Jhonny Rivera comentó desde la cama de su habitación de hotel algunos detalles de lo que enfrentaría durante el partido, indicando que el capitán del equipo contrario, Mateo Carvajal, era una persona de cuidado y que le había ofrecido dinero para dejarle las cosas fáciles en el terreno de juego.

“Es tan delicada la situación de nosotros que, nosotros tenemos un chef ahí y al lado hay tres policías así armados cuidando que Mateo Carvajal no nos vaya a echar un purgante, un laxante a las comidas. Es peligroso”, dijo con seriedad Rivera.