Fanáticas de Jhonny Rivera lo pusieron en jaque al preguntarle sobre su esperma

El cantante pereirano Jhony Rivera ha dado de qué hablar en las redes sociales a raíz de una peculiar solicitud realizada por algunas de sus seguidoras.

El intérprete de ‘Soy Soltero’ que cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, realizó recientemente una dinámica de preguntas y respuestas en la que le preguntaron si él donaría su esperma para una inseminación.

“Yo pensé que era un chiste y no. La señora quería ser madre soltera y no encontraba con quién tener un bebé y me dijo que si yo le podría donar semen”, así narró el cantante la peculiar petición que le realizó una de sus fans.

Seguidoras de Jhonny Rivera le quieren comprar su esperma para tener su propio Andy Rivera

En principio, Jhonny decidió ignorar el mensaje, pero con el paso de las horas se percató que casi una decena de mujeres también le habían escrito para hacerle la misma solicitud, despertando su curiosidad sobre el tema.

“¿Eso no se puede hacer verdad?. Ese hijo sería heredero de todo lo que he conseguido y yo no tendría como criarlo, por qué yo no estaría enamorado de ella”, respondió confundido el cantante en sus historias.

Pese a su ignorancia sobre el tema, Rivera siguió respondiendo a las preguntas de sus seguidores en procura de adquirir un poco más de información al respecto, demostrando gran asombro cuando uno de sus seguidores le comentó sobre la existencia de bancos de semen.

“Eso es más normal de lo que yo pensé, entre más vive uno más aprende”, enfatizó.

¿Qué requisitos piden para ingresar a un banco de semen?

El Instituto de Fertilidad Humana inSer con sedes en Medellín, Bogotá, Cartagena y Pereira. Indica dentro de sus políticas, que toda persona que desee hacer uso de sus servicios tiene que realizarse una prueba de anticuerpos para HIV Sida; sumado a pruebas de antígenos para, hepatitis B y C, y Citomegalovirus, Chlamydia.

Adicionalmente, el interesado debe llenar un consentimiento y firmar un contrato de criopreservación para el almacenamiento y custodia del esperma en las instalaciones del centro.

