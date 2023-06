¿Se acabó el conflicto? Nicolás Arrieta recuperó la moto que le regaló a WestCol y así la presumió

Nicolás Arrieta reveló en sus historias de Instagram que pudo conseguir una victoria simbólica después de protagonizar una riña en las redes sociales con el streamer WestCol, dejando ver que finalmente logró recuperar la moto, la cual fue el vehículo que ocasionó la disputa entre ambas figuras.

Las dos figuras de los medios digitales han llenado las plataformas con todo tipo de comentarios a propósito de que Arrieta le regaló una moto al streamer mientras que se estaban adelantando varios trámites para su traspaso con los respectivos documentos, pero la falta de atención del exnovio de Aida Victoria Merlano trajo consigo una serie de discusiones en donde salieron a relucir todo tipo de insultos entre ellos.

Puede leer: Se filtran pruebas que dejarían en problemas a Nicolás Arrieta y el influencer pide que las borren

Esto creó varios bandos en las redes sociales, con una parte apoyando a WestCol por quedarse con el bien que le regalaron, mientras que otros apoyaron a Nicolás Arrieta al comprender la situación de que un vehículo a su nombre en manos de otra persona le podría ocasionar problemas.

Pero tal parece que después de tanto discutir, el influencer terminó ganando la disputa, ya que publicó en sus historias de Instagram que el streamer le había devuelto la moto, dejando ver lo feliz que estaba por esto.

“Buena WestCol, ¿sabe qué? Me llegó la moto”, dijo Arrieta en la historia mientras indicaba que no se dejaba estafar por nadie, a la vez que se reía por toda la situación.

Lea también: “Me drogo, me emborracho…”: Nicolás Arrieta reveló la crisis que afronta tras polémica con WestCol

Además, aprovechó la oportunidad para mostrar el estado de la motocicleta, publicando una foto en la que aparece montado sobre ella, posando para una historia con fondo musical.

Por su parte, varios usuarios de Instagram no dudaron en dejar sus comentarios sobre la celebración de Nicolás Arrieta, generando nuevamente opiniones divididas, con unos criticándolo por quitarle la moto que le había regalado, otros defendiendo su posición, además de un tercer grupo que especulaba que el influencer estaba ebrio mientras grababa las historias.

“Nico me cae bien, pero se está dando como duro en la cabeza”, “Excelente! ya que el cachetón no quiso ponerla a su nombre que la devuelva”, “Lo que se da no se quita, qué ñero” y “Se le fueron los tragos al compa” son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.