Se filtran pruebas que dejarían en problemas a Nicolás Arrieta y el influencer pide que las borren

Nicolás Arrieta quedó sorprendido luego de que se filtrara un video que lo puede dejar en muy mala posición después del conflicto que protagonizó con el streamer WestCOL en las redes sociales. Y al parecer, la prueba es tan incriminatoria que el mismo influencer pidió que la borraran.

Las dos figuras de los medios digitales han llenado las plataformas con todo tipo de comentarios a propósito de que Arrieta le regaló una moto al streamer mientras que se estaban adelantando varios trámites para su traspaso con los respectivos documentos, pero la falta de atención del exnovio de Aida Victoria Merlano trajo consigo una serie de discusiones en donde salieron a relucir todo tipo de insultos entre ellos.

Puede leer: “Las cosas pasan”: Nicolás Arrieta apareció con heridas en su rostro por esta razón

Y si bien ambos colombianos han ofrecido su versión de los hechos y han generando bandos y opiniones divididas en las redes sociales, tal parece que un video que se filtró podría dejar mal parado a Nicolás Arrieta, dejándole problemas ,ya que probaría que WestCOL tuvo la razón en este conflicto.

A través de una página dedicada a la farándula colombiana se puede ver una historia en donde se haría evidente que Arrieta sí le obsequia la motocicleta al streamer, mostrándolo muy emocionado por la sorpresa que le tenía.

“Nunca me dan regalos. Este man de Nicolás Arrieta me invitó a su negocio, y papi, vean la grosería que me tenía: cuidar este detalle para mí, es mía”, dijo WestCOL mientras mostraba el vehículo con mucha emoción, teniendo al influencer a su lado.

Lea también: Nicolás Arrieta reveló qué vicio retomó tras la ruptura con su novia

Y tal parece que este clip sería una prueba contundente para dejar ver que Nicolás Arrieta fue quien le terminó cediendo la motocicleta de manera inmediata, sin presentar asuntos de papeleo o algo por el estilo. Es por eso que muchos internautas opinan que el influencer ha escrito un comentario en la incriminatoria publicación, demandando que la eliminen: “borren esto”.

A propósito del comentario de Nicolás Arrieta, varios internautas no se contuvieron y le respondieron al joven con algunos mensajes contundentes y un par de burlas: “Pero no llores jajajaja”, “Soporta. A ti lo que te queda es soportar”, “Presuntamente no lo van a borrar”.