“Me drogo, me emborracho…”: Nicolás Arrieta reveló la crisis que afronta tras polémica con WestCol

Nicolás Arrieta es uno de los creadores de contenido más famosos en la esfera digital y que se ha visto envuelto en algunas polémicas no solo por sus relaciones amorosas sino también por sus declaraciones sobre distintos influencers y también personalidades del mundo del entretenimiento y esta ocasión no fue la excepción.

Luego de su sonada pelea con WestCol en donde se evidencian fuertes mensajes por el traspaso de una motocicleta. Arrieta le regaló una moto al otro creador de contenido mientras que se estaban adelantando varios trámites para su traspaso con los respectivos documentos los cuales se dieron de manera insistente y por su parte WestCol comparó a Nicolás con Pablo Escobar.

A través de su cuenta de Instagram, Arrieta se dejó ver afectado por la situación en donde reveló que quería a WestCol como un hermano y en serio la situación le estaba doliendo mucho. Horas más tarde, el influencer volvió a aparecer indicando que no le gusta tener problemas y los que tiene prefiere solucionarlos de manera privada.

Seguidamente, Nicolás aseguró que le había pedido a WesCol firmar los papeles, teniendo en cuenta que la serie de accidentes que pueden ocurrir y por los que ha atravesado WesCol destacando que si algo llega a suceder el problema sería para él: “15 días duramos diciéndole mi socio no tenía tiempo para firmar los papeles, si tiene tiempo para hacer streamings en redes y haciendo m$ric&das y hablando m%erd&”.

Asimismo, nombró a quien fue su amigo Yeferson Cossio resaltando que lo extraña: “Tú eras así, tú no eras así, yo no me hago amigo de presuntos estafadores”, en medio de tristeza. Arrieta confesó que a pesar de que se emborracha y se droga tiene su conductor para evitar accidentes y no afectar a terceros. En medio de sus declaraciones sorprendió a sus fans al revelar que está en un proceso de desintoxicación, en acompañamiento psicológico y también practicando deporte.

El influencer indicó que todo es un proceso y volviendo al tema de WestCol agregó que no entiende los motivos de su actitud, pues incluso él le pidió no publicar nada simplemente firmar el papel que requería: “Estoy triste perdí un amigo, con Cossio estuve re mal (…) la moto no me importa, el dinero tampoco que tal le pase algo en la moto, te consideraba mi amigo siempre estuve para ti gu$b&n”.