“Yo se la doy al que me guste”: Ana del Catillo reveló la millonada que le ofrecieron por una noche de pasión

A sus 24 años de edad, la cantante vallenata Ana del Castillo, oriunda de Valledupar, se ha consolidado como la mayor exponente femenina de la ‘nueva ola’ del género vallenato en Colombia. Su reconocimiento es tal, que algunas personas han generado distintos rumores respecto al origen de sus ganancias económicas, y uno de estos fue desmentido recientemente por la intérprete de ‘La cachera’.

El pasado fin de semana, la periodista Melissa Martínez, llenó de elogios a la joven artista, luego de que la misma Ana le enseñase a bailar ‘El pase del Nokia’, danza que se ha vuelto tendencia en la red social TikTok.

Pero no todo es alegría en la vida esta mujer, puesto que, algunos fanáticos y detractores han creado todo tipo de teorías en procura de afectar su reputación. En algunas de ellas, se indica que los bienes materiales de Ana del Castillo, son producto del aparente pago monetario de algunos hombres que quieren tener una noche de pasión con la artista.

Entrevista a Ana del Castillo

En procura de aclarar esta situación, la mujer concedió recientemente una entrevista distribuida por la cuenta de Tiktok @origenvalledupar, en donde reveló que “varias personas”, le han ofrecido dinero por pasar una noche a su lado, pero ninguna de ellas las ha aceptado.

“Esta casa que tú ves aquí. Esta no me la puede sacar ningún hombre, esta casa la compré yo, la hice yo, la fundamenté yo. Y nadie puede decirme, ‘estuviste conmigo y por eso te di 20 o 50 ‘barras’ para que hicieras este muro”, aclaró la cantante, quién además se dio golpes en la garganta en el video para enfatizar que todos sus logros son producto de su voz.

“No soy fácil, yo se la doy al que me guste. Me ofrecieron carro, camioneta, casa, y cualquier cantidad de dinero. Yo no he recibido eso”, añadió.

