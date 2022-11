“Ana del Castillo también vale”: la cantante se despacha contra las licoreras que buscan de su imagen y no la ayudan

Faltan pocos días para que la cantante de vallenato Ana del Castillo saque a la luz lo que será su álbum que lleva por nombre ‘El Favor de Dios’, pues la fecha estipulada para el lanzamiento es el próximo 26 de noviembre.

Pero recientemente la artista se ha ido en contra de las personas a las que les ha pedido apoyo y se han negado, esto ocurrió en una de sus últimas presentaciones en las que en medio de su canción detuvo el espectáculo para hacer el llamado de atención.

“Un momento, quiero hacer, voy a explicar algo que lo tengo aquí atragantado aquí hace rato y lo voy a decir con sinceridad, así como todos los artistas tenemos procesos en la vida, también buscamos ayudas, qué hace uno cuando busca ayuda, es porque la necesita, yo estoy a punto de sacar un cd, un cd vallenato que se llama ‘El Favor de Dios’ va a ser el 26 de noviembre de este mes, 26 de este mes”, dijo efusiva Ana del Castillo.

Seguidamente explicó que, para lanzar el álbum, que contiene 13 temas de diferentes autores, ha solicitado ayuda a las marcas de licor que por lo general le piden fotografías mostrando su producto, y que precisamente estas son las que le han cerrado la puerta, por lo que ahora muchas cosas van a cambiar.

“Y yo a todas las marcas de trago he llamado para que me ayuden con el lanzamiento ¡Bájele ahí! Para que me ayudaran con el lanzamiento porque se necesita dinero, así sea patrocinio, permisos y lo que sea. Entonces sí quieren que uno se tome la foto aquí, y le promocione la marca, pero entonces me han cerrado la puerta, para yo poder hacer el lanzamiento con ellos, para poder subsanar gastos”.