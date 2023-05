Westcol vuelve a ser tendencia por “gordofóbico” a raíz de un tuit considerado como grosero

Westcol es un influencer quien se destaca en la comunidad digital como uno de los creadores de contenido en streaming más reconocidos del país. El joven paisa recientemente ha estado en ojo del huracán debido a las distintas polémicas en las que se ha visto involucrado. Si bien Westcol ya tendía una amplia comunidad de seguidores, también se hizo mucho más conocido luego de mantener un breve romance con Aida Victoria y su posterior ruptura.

Otro de los escándalos que golpeó fuertemente a este creador de contenido tuvo que ver con los comentarios que el influencer dijo a través de una transmisión en vivo en donde manifestó su incomodidad frente a las parejas homosexuales.

Le puede interesar: Westcol salió a decir que lo sacaron de contexto con sus comentarios homofóbicos

Fue justamente este hecho el que hizo que los medios de comunicación y las redes sociales se volvieran sobre el creador de contenido, tanto que varias de las marcas con las que trabajaba decidieron terminar sus contratos con el influencer. Una vez las mareas se habían calmado un poco, el creador de contenido volvió a generar polémica por la pelea que tuvo con el también creador de contenido conocido como Nicolás Arrieta.

Le puede interesar: “Me drogo, me emborracho…”: Nicolás Arrieta reveló la crisis que afronta tras polémica con WestCol

Sin embargo, Westcol parece que va de una polémica en otra, pues recientemente volvió a causar el enojo de sus seguidores a raíz de una de sus publicaciones en Twitter y es que el influencer escribió en su cuenta un tuit que decía: “Yo no subo gordas a mi carro. Pa’ eso están las grúas”.

Yo no subo gordas a mi carro

Pa eso están las grúas — ☠WestCOL☠ (@WestCOL_) May 28, 2023

Este hecho fue el que causó la indignación de muchos de sus seguidores, quienes no tardan en comentar al respecto. No obstante, el creador de contenido se defendió diciendo que su publicación hacía referencia a un meme de redes sociales: “Un tuit basado en un meme de TikTok. Qué funa, todo el mundo jodiendo con eso en Facebook. Lo pongo yo y soy la peor escoria del mundo. Por qué no critican a los que me dicen cachetón, gordo o Kiko. Aquí el problema es que los que se ofenden tienen que trabajar en su autoestima”.

Le puede interesar: “Tú no me superas”: Aida Victoria Merlano le dio en vivo una estocada a WestCOL

De la misma manera, el influencer también se refirió a las miles de críticas que recibe y expresó que los comentarios son a raíz de que las personas lo odian: “La raíz de todo esto es que la gente me odia, me juzga por cosas que normalmente ellos hacen en privado con sus amigos. La gente es hipócrita y están del lado equivocado. Soy de los pocos creadores de contenido que se gana bien el pan”, concluyó.