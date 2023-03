Westcol salió a decir que lo sacaron de contexto con sus comentarios homofóbicos

Westcol, streamer paisa y dueño del carro Rayo Mcqueen que circula en Medellín, está en el ojo del huracán por cuenta de sus comentarios claramente homofóbicos y violentos. Sin embargo, ante la lluvia de reacciones salió a decir que lo sacaron de contexto.

El streamer en medio de una conversación hizo un comentario homofóbico cuando le preguntaron qué haría si su guardaespaldas le lleva a un hombre a su casa.

“No nunca, eso si no papi. Huevón, pueden decirme lo que quiera bro, pero eso si no va conmigo. ‘Westcol es un homofóbico’. Cero, perro. Que se hagan sus mierdas y que esos hijueputas sean cacorros, pero que no me vayan a traer otro man ni por el putas. Enciendo esa gonorrea a balín. Si le gusta tanto que le den por el culo le hago otros 17 huecos para que le den por ese... Huy papi, lo fulmino a balazos, que no vengan aquí a joderme la puta vida. Que hagan sus maricadas pero lejos de mí. ¿Por qué yo tengo que aguantarme esa mierda? Nunca en la vida”, fue su comentario.

Puede leer: ¿Qué tiene que ver Kika Nieto en los comentarios homofóbicos de Westcol?

La excusa de Westcol por comentario homofóbico

Luego de ver el revuelo que causó en la comunidad LGBTIQ+ y en la sociedad en general su comentario homofóbico y violento, salió a decir que lo habían sacado de contexto.

“Hay un titular que no me gusta para nada y que dice que yo voy a fulminar a una persona que entre a mi casa y esta persona es gay. Me están funando por todos lados y cuando veo el clip, me siento hasta triste, ome, porque sí se ve feo lo que está saliendo de mi boca. Pero, hay que decir que eso está totalmente fuera de contexto”, dijo el streamer.

Agregó que “por donde sea que lo veas. Es algo que normalmente jodemos acá, sino que a la gente le gusta sacar eso de contexto y que te jodan y te acribillen”.

“Ahora @WestCol dice que lo mal interpretaron suele pasar cuando se combina un bocón con micrófono. Este “influencers” es homofóbico y promueve la violencia a personas LGBTIQ+ no vale que salga a excusarse diciendo que lo sacaron de contexto”, escribió el periodista que compartió el clip con la justificación.