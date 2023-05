“Me escupía en escena”: Esta actriz le hizo bullying a Julián Román en sus inicios en la actuación

El episodio 29 del formato audiovisual web ‘Por la ventana pódcast’, dirigido por el comediante ‘Culotauro’ tuvo como invitado al reconocido actor Julián Román, quién realizó algunas revelaciones sobre su vida profesional y dio a conocer una de las experiencias más tormentosas de su carrera actoral.

Con más de 150.000 suscriptores en YouTube, este pódcast se ha consolidado durante meses como uno de los más escuchados en Colombia. En el programa web se destaca la presencia de tres reconocidos personajes de la comedia rola: ‘Duvis’ ‘Culotauro’ y ‘Deivis’, quienes abordo de ‘grafiteado’ y antiguo carro, entrevistan a personas del común y a algunas figuras de la farándula criolla.

“Un programa distinto, con invitados distintos, pero en el carro de siempre”, así describen los comediantes a su formato.

Dentro de estos ‘invitados distintos’ se destaca la presencia del humorista ‘Hassam’ y el actor Julián Román, quien fue el último en subirse por la ventana.

Julián Román fue víctima bullying en sus primeros pinos en el teatro

En la conversación entre los comediantes y Julián Román, abordo del vehículo, vino tinto, dio a conocer, entre otras cosas: cómo era la relación de Román con su fallecido padre, la participación del actor en la consolidación de leyes dirigidas al trabajo de los actores en Colombia, y una de las experiencias más difíciles que enfrentó en sus inicios de carrera.

Román, que interpretó al cantante Juan Gabriel en su serie biográfica, reveló que la fallecida actriz, Delfina Guido, lo matoneó y agredió en su primera actuación estelar, cuando solo tenía 14 años de edad, en la obra “La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada”, presentada en el Teatro Nacional de Bogotá en los años 90.

“Delfina Guido me empezó a matonear y me escupía en escena. Yo sentía el gargajo de la vieja en el cuello. Me pegaba porque le caí mal”, reveló Román frente las cámaras.

Sumado a esto, Julián dio a conocer que en una ocasión la actriz, quien murió en 2002, le “rompió la cabeza”, con un báculo que usaba para su personaje.

