“Es facilísimo que te cancelen por todo”: Juanes se cansó de quienes lo criticaron en el estallido social

El pódcast del actor Santiago Alarcón, publicado todos los martes en la plataforma de streaming Spotify, tuvo como gran invitado al cantante Juan Esteban Aristizábal ‘Juanes’, quien además de hablar del lanzamiento de su último álbum aprovechó para dirigirle algunas palabras a aquellos que lo juzgaron por no tener una participación constante durante el estallido social en Colombia.

“Hablamos de componer, de ser padre, de ser esposo y obvio, de la situación de Colombia”, fueron las palabras que utilizó Alarcón en Instagram, para dar un adelanto del episodio número 14 de su pódcast, el cual salió al aire este martes 30 de mayo.

Puede leer: “Me escupía en escena”: Esta actriz le hizo bullying a Julián Román en sus inicios en la actuación

La entrevista de Juanes en este reconocido formato web, se da justo en el lanzamiento del nuevo álbum musical del cantante paisa, llamado ‘Gris’, en el que el artista, expresa mediante sus canciones, las dificultades que enfrenta un matrimonio de varios años, por circunstancias como la cuarentena, hecho que los lleva a expresar emociones grises en su cotidianidad.

Santiago Alarcón se le metió al rancho a Juanes

Uno de los momentos más álgidos en la conversación de Alarcón y Aristizábal, fue aquel en el que se le preguntó al cantante su opinión respecto a que si los artistas tienen que hablar de las problemáticas sociales y económicas en sus composiciones.

“No creo que sea necesario. Es como cuando tú estás en una conversación con tus amigos en la casa y alguien guarda silencio, o no tiene nada que decir, pues esa es su decisión. A uno le importan las cosas, el hecho de que no las muestre no significa que no le importen”, respondió el intérprete de “Volverte a ver”, quien además aprovechó para dirigirle algunas palabras a quienes lo criticaron en el estallido social.

“Yo dije lo que yo pensaba, y aunque lo decía, también estaba mal. Hoy en día es facilísimo que te cancelen por cualquier cosa”, afirmó.

Le puede interesar: Santiago Alarcón ‘se le metió al rancho’ a Nicolás Arrieta y lo puso a hablar sobre Petro