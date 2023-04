“Algo salió mal” No es su celular, esto dijo Spotify sobre las quejas por su servicio

Spotify es una de las plataformas preferidas para escuchar música en streaming a nivel mundial, millones de personas acceden al servicio, ya sea en su versión gratuita o premium. Con el paso de los años, es cada vez menos frecuente escuchar música de la radio, aún menos por medios físicos como CDs o usb. Lo que manda la parada es escuchar música por demanda a través de internet.

Por eso, si se presenta alguna falla en esta plataforma, que acompaña a diario a muchas personas mientras realizan sus actividades, no resulta extraño que se vuelva un tema de conocimiento público y se haga tendencia mundial.

Si usted se estaba preguntando si su celular se dañó, se quedó sin datos, o le cancelaron el servicio por falta de pago, por ese lado puede respirar con tranquilidad. Pero sí hay un problema, y no solo lo está sufriendo usted, a nivel mundial Spotify ha recibido miles de quejas por fallas en el servicio, tanto así que tuvieron que salir a hablar del tema públicamente.

“Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!”, escribieron en Twitter a través de la cuenta @SpotifyStatus, “Algo no va bien y lo estamos investigando. Gracias por sus informes”, escribieron sobre las 7:30 am hora colombiana. Media hora más tarde publicaron un nuevo tweet “Everything’s looking much better now! Give @SpotifyCares a shout if you still need help”. “¡Todo se ve mucho mejor ahora!”, aunque al parecer el problema no está solucionado al 100%, pues indicaron a sus usuarios que si siguen presentando problemas deben comunicarse con @SpotifyCares.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports! — Spotify Status (@SpotifyStatus) April 19, 2023