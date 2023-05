Santiago Alarcón ‘se le metió al rancho’ a Nicolás Arrieta y lo puso a hablar sobre Petro

El actor Santiago Alarcón, reconocido por sus papeles protagónicos en series televisivas como ‘Garzón Vive’ y ‘El man es Germán’, trasladó su talento y reconocimiento al mundo digital, en donde ha consolidado algunos formatos auditivos y visuales en plataformas como YouTube y Spotify.

Precisamente, su pódcast ‘Meterse al Rancho’ en poco tiempo ha logrado entrevistar a algunos personajes de la vida pública, como la mujer a quien el actor considera como una heroína, Natalia Ponce de León, hecho que le ha permitido al formato sonoro abrirse un espacio en los rankings de escucha de Spotify.

Santiago Alarcón ‘se le metió al rancho’ a Nicólas Arrieta

Como un adelanto al programa de este martes 16 de mayo, el actor dio a conocer algunos fragmentos de la entrevista que le realizó al creador de contenido, Nicolás Arrieta. En los pocos segundos de previsualización, Arrieta realizó un análisis del comportamiento de los usuarios que consumen videos en las redes sociales y lanzó una que otra ‘pulla’ a Yeferson Cossio.

“Yo podría tener 10 millones de seguidores si me pusiera a tirarle basura encima a mi hermana o pegarle toallas higiénicas a un carro. Pero eso, qué tipo de personas me trae”, enfatizó Nicolás.

Siguiendo con el análisis respecto al comportamiento de los internautas en la web, el creador de 31 años le comentó al actor el experimento social que realizó el día de la posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Yo toco bastantes fibras. A mí me gusta ser completamente irreverente, me gusta joder a la gente. El día que se posesionó Petro hice un video en donde dije ”Qué posesión tan asquerosa, es lo peor que he visto, qué asco”. En realidad estaba hablando del póster de una película llamada la posesión”, afirmó el joven en el pódcast.

La entrevista completa ya se encuentra disponible en la plataforma Spotify y tiene una duración de 56 minutos.

