“Ese día se acabó el primer tiempo de mi vida”: Diego Guauque reveló fecha crucial en su salud

Diego Guauque el reconocido periodista del canal Caracol recordado por sus crónicas visuales en ‘Séptimo día’ en las cuáles mostraba denuncias e historias increíbles del país ahora está fuera de las cámaras enfrentando un cáncer con su mejor sonrisa y ánimo. Sus seguidores lo admiran por la forma cómo está mostrando su proceso en redes sociales.

Esta vez fue la presentadora Laura Acuña quien lo invitó a su programa ‘La sala de Laura Acuña’ y allí contó más detalles sobre su recuperación.

“Para mí la fecha es muy clara. Yo digo que el primer tiempo de mi vida se acabó justo el 31 de diciembre de 2022 y yo creo que el primer tiempo de mi vida termina allí. El primero de enero de 2023. Esa noche, es decir, la noche del 2 de enero, como a las 3 de la mañana yo empiezo a sentir un dolor”. En ese instante Diego Guauque afirmó que le cambió la vida.

Diego Guauque, periodista de ‘Séptimo Día’ reveló fecha crucial en su salud

También informó que quienes ahora tienen el sartén por el mango con su cáncer son los médicos de la clínica Santa Fe en una crucial cirujía que pronto le harán a Diego Guauque “para sanarme definitivamente y erradircar ese sarcoma” que apareció en él periodista el pasado mes de enero.

El periodista aseguró: “Yo me miro al espejo, pero todavía me cuesta”. Seguidamente, resaltó que no está feliz así, tampoco le gusta, quizás su esposa Alejandra Rodríguez y su hija ya se acostumbraron, ya que 24/7 lo ven de esta manera y tienen claro el proceso por el cual está atravesando, tomándolo de la mejor manera posible.

Diego indicó que precisamente no es por el hecho de estar calvo que se siente mal, sino por saber que tiene cáncer: “Cuando me levantó y me miro al espejo, yo digo, estoy calvo y que jartera”, reiteró el reconocido periodista.

Si bien, la entrevista completa no está disponible el programa ha estado compartiendo algunos clips en los cuales resaltan los buenos comentarios y el apoyo indiscutible por parte de sus seguidores, quienes esperan que todo salga excelente con la cirugía que tendrá lugar en pocos días y logre no solo vencer el cáncer, sino regresar a ‘Séptimo día’.