¿No le gustó ni cinco? Lincoln Palomeque reapareció en redes y detalle con Carolina Cruz no pasó desapercibido

Lincoln Palomeque es un famoso actor quien sostuvo una relación de más de 8 años con la presentadora Carolina Cruz y fruto de su unión nacieron sus dos hijos, Matías y Salvador quienes son su mayor prioridad y por quienes buscan tener el mejor trato posible.

Desde hace varias semanas los seguidores de Lincoln se percataron de que el actor desactivó su cuenta de Instagram, resaltando que se encontraba en medio de un proyecto fuera del país. Sin dejar de lado que a la par aparecieron una serie de rumores sobre el posible noviazgo de Cruz, el cual ya es más que un hecho.

Luego de su ausencia por varios días Palomeque hace pocas horas volvió a aparecer promocionando una de las series que estará disponible en las próximas semanas, pero prefirió no referirse al tema de su ausencia, sin embargo, un detalle no pasó desapercibido por sus seguidores, pues dejó ver que ya no sigue a su expareja Carolina Cruz.

Aunque se desconoce la fecha exacta en la que Lincoln decidió no conocer más detalles de la vida de la mamá de sus hijos. Varios de sus seguidores indican que esto se dio recientemente, pues después de su ruptura mostraron que contaban con una excelente relación como padres, con el fin de que sus dos pequeños sigan creciendo bajo el amor y la comprensión.

Asimismo, aseguran que esto habría tenido lugar luego de que Carolina hiciera oficial su relación con Jamil Farah, en donde se ha mostrado feliz y enamorada disfrutando de varios eventos, viajes y hasta planes sencillos como hacer mercado. Momentos que han sido compartidos por ellos durante la última semana y revelados por algunos medios de comunicación desde hace un tiempo.

Lo cierto es que sus fans esperan que en los próximos días el actor revele los motivos de su ausencia en redes sociales dejando de lado cualquier tipo de rumor en contra de su expareja Carolina Cruz.