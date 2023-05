¿Lo quieren los suegros? Andrés Cepeda reveló detalles de su relación con Elisa Restrepo

El amor y el desamor siempre han estado presentes en las composiciones del cantante Andrés Cepeda, pero, desde 2017, sus lápices ya no trazan ninguna tusa, ya que, desde ese año, se encuentra casado con la periodista Elisa Restrepo.

En una reciente entrevista a Publimetro Colombia, el intérprete de ‘Besos usados’, reveló que sintió un poco de temor al momento de conocer a la familia de la que es ahora su esposa, puesto que para él, su estilo de vida le había generado algunos inconvenientes en relaciones pasadas.

“Yo estaba un poco preocupado porque no sabía si les parecía buena idea que ella tuviera un novio cantante. Que podían de pensar de mi estilo de vida. Los paisas son personas muy tradicionales y conservadores”, comentó el cantante.

Los años de noviazgo pasaron y el tiempo le brindó al cantante más miembros para su familia, luego de que se percatará de que había muchas coincidencias comportamentales entre las familias Cepeda y Restrepo.

“Me encontré con una extensión paisa de mi familia increíble, melómanos y amantes de la música. La mitad de la familia de Elisa toca, canta y compone. Uno de sus tíos es un gran director de orquesta. Había un entorno favorable para que llegara un artista a ser novio de la mayor de las hijas de mi suegro”

“Me sentí muy bien recibido, entendieron mi pasión por el trabajo y les gusta lo que hago, les parece que llevó bien el devenir de mis asuntos. Nos vemos mucho y compartimos mucho tiempo con la familia de Elisa, son personas muy especiales, se conectan muy fácil con lo que me conecto yo.”, reveló.

¿Qué lo llevó a pedirle matrimonio a Elisa Restrepo, luego de 6 años de noviazgo?

“Primero que la relación, antes del matrimonio, era buena, nos entendíamos y nos aportábamos. Nos hemos hecho mejores junto al otro. Para mí eso es muy importante. Había tenido relaciones tormentosas y muy enamoradas, pero no había ese balance y esa posibilidad de crecimiento como me paso con Elisa”

“Es una persona que me da mucha paz, me hace sentir muy tranquilo y me permite enfocarme mucho más en mi trabajo”, dio a conocer recientemente el cantante a Publimetro Colombia, diario en el que fungió como director de contenido por un día.

