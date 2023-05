Andrés Cepeda reveló en qué y en quiénes se apoyó, para enfrentar el bullying en su niñez

Más allá de la cabina de grabación, las tarimas y los conciertos, al igual que usted, Andrés Cepeda enfrentó algunas situaciones en su vida personal, que puede llegar a asociar a su propia existencia, desde el bullying, la pérdida de un ser querido, y algunas experiencias que incluyen amores, desamores y tusas.

El consentido de Humberto Cepeda y Myriam Cediel, fue el último de cinco hermanos, quienes le llevaban por encima más de 15 años, situación que le favoreció al momento de enfrentarse a una de las experiencias que más afecta la salud mental de los niños y niñas en el mundo, el acoso escolar.

“Yo como niño tímido y tartamudo, y de apellido Cepeda no la tuve fácil”, fue la primera impresión de este reconocido cantante al momento en que le preguntamos ¿Cómo se enfrentó al bullying en su infancia?

“Era algo diferente, pero existía el bullying, en el caso mío que estudie en un colegio de varones, era un poco más intenso. Y era algo que se disfrazaba dentro de la dinámica social de los grupos del colegio. Era algo que se trataba de manejar lo mejor posible porque estaba latente la creencia de que el bullying forjaba carácter y hacía que uno era más fuerte o más resistente”, enfatizó el cantante bogotano.

La música como antídoto contra el bullying

“Me tocó de alguna manera confrontar esas burlas y esos ataques a mi manera. Cada niño lo hace a su manera, a veces tenemos más o menos herramientas para hacerlo. En el caso mío yo tenía de mi lado una bien fuerte que era la música. Si yo sentía que me estaban atacando, yo le hacía una canción y me burlaba de él. Me defendía con la música. Y eso les hacía pensar que no era muy buena idea de meterse con Cepeda, ‘será muy tartamudo y muy Cepeda, pero contesta’”, reveló Cepeda a Publimetro Colombia.

La importancia de la familia para enfrentar el acoso escolar

Para uno de los más queridos jurados de La Voz Kids, sumado a la música, el apoyo de su familia también fue fundamental para lidiar con los tormentos que le generaba el acoso escolar.

“Mis familiares me paladeaban mucho y me consentían mucho. Su manera más directa de ayudarme era algo tácito, no se lo proponían. Mi entorno familiar me hacía tener una buena autoestima, a pesar de que era un niño tímido y tenía este problema de tartamudez, ellos me hacían sentir valioso, me hacían sentir que yo era importante en la familia. Esa seguridad en mi propio ser que ellos me infundían, sin saberlo, me preparaban para afrontar estas situaciones de bullying”, comentó el artísta que recientemente lanzó al mercado su nuevo álbum ‘Décimo Cuarto’.

