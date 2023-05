“Valdiri’s Drag Race”: comparan a Andrea Valdiri con un transexual por su nuevo aspecto

Andrea Valdiri se ha convertido en el blanco de varios usuarios de Instagram quienes han criticado su nuevo aspecto en su más reciente publicación de Instagram, en donde mostró con orgullo que apareció en la portada de una reconocida revista a nivel internacional. Pero en vez de enfocarse en su éxito, los internautas no pudieron evitar compararla con un transexual.

La modelo ha estado muy ocupada durante las últimas semanas, invirtiendo gran parte de su tiempo en sus proyectos profesionales, aunque suele tomar un espacio de su apretada agenda para compartir con sus seguidores detalles de su día a día, su faceta familiar y alguna que otra ocurrencia.

Y a propósito de esto, Andrea Valdiri le mostró a sus seguidores su más reciente logro del cual les había comentado con anticipación, dejando ver cómo lució en las diferentes portadas de una revista internacional que empezó a distribuirse en Latinoamérica, mostrando su emoción con un sentido mensaje en la descripción del post.

“Lo que de niña soñé hoy se está cumpliendo, esto es prueba de que los límites son mentales. Gracias a Dios”, escribió la bailarina, agradeciéndole también a la revista por la oportunidad que le brindaron.

En las imágenes compartidas se puede ver en diferentes atuendos con looks distintos, siendo el primero uno bastante conservador, mientras que el otro se inclinaba más a la parte elegante de la colombiana. En la misma publicación también compartió un par de fotos en donde se podía ver con el cabello corto.

Y si bien la mayoría de los comentarios elogiaron el logro y el estilo de Andrea Valdiri, otros se enfocaron en un aspecto completamente diferente de la joven, ya que dejaron ver que parecía un transexual, indicando que esos atuendos no le hacían justicia porque la hacían lucir masculina.

“No le encuentro belleza solo cirugías por todo lado”, “Machi, no le queda bien el pelo corto”, “El look no le favorece. Parece un hombre” y “Valdiri‘s Drag Race” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.