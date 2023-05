Nicolás Arrieta y Westcol protagonizan pelea en redes sociales: “Me da pena que me hayan visto con él”

Nicolás Arrieta y Wescol se convirtieron en tendencia en redes sociales luego de que Westcol hubiese mostrado, en una transmisión en vivo por su cuenta de Twich, la conversación de WhatsApp junto a Nicolás Arrieta.

En los pantallazos de la conversación se lograba leer como Arrieta le pedía al paisa que firmara lo que serían los documentos de traspaso de una motocicleta que anteriormente le había regalado. Sin embargo, en la misma conversación se nota que el bogotano de 31 años intenta presionar a Westcol para que el proceso de la firma se agilice.

“Perito ve y firmas y te la quedas. Es tuya con cariño, pero ayúdame con eso y ya, no seas así de creído” dice una parte de los mensajes que Arrieta le envía a Westcol. Hasta ahí pareciera que se trata de una conversación normal entre amigos, no obstante, uno de los siguientes enunciados sería el que le causó molestia a Westcol, al punto de que cuestionó si se trataba de “un sicario muy conocido en redes sociales”.

“Si tienes amigos, malos pregúntales por mí y a quien me conocen. Pa’ que sepas de pronto un poquito, yo no hablo de eso”, dice el mensaje de Arrieta.

Fueron precisamente estas palabras las que habrían causado incomodidad a Westcol que incluso las pasó como una amenaza: “No sé si de pronto es un sicario muy conocido en redes sociales o tiene genes de Pablo Escobar”, dijo el paisa en su cuenta de Twich.

Uy bro que putas jajajaj acaso nicolas arrieta será la reencarnación de pablo escobar tatuado bro jajajajaja.... pic.twitter.com/KxnJN8agkj — ☠CamiiCOL☠ (@CamiiCOL_) May 23, 2023

Nicolás Arrieta contesta a Westcol:

Como era de esperarse, Nicolás Arrieta no se quedó callado y compartió varias historias en su cuenta de Instagram donde dio su declaración de los hechos. En sus videos no dejó pasar por alto su molestia y lo ofendido que se sentía por las acusaciones en su contra. Arrieta dijo que Westcol habría aparentado conocer de “códigos” y ser una persona real, pero que luego habría descubierto que no era así.

“Lo trajimos hasta la casa, lo llevamos hasta la casa, salió peor que ‘La Liendra’ (...) Le regalamos una moto, no publicamos nunca el reel, el man es paila. La mala, la re mala”, dijo Arrieta.

En las historias compartidas, también hizo la invitación a Westcol a arreglar las diferencias, pero lo hizo en un tono que muchos señalaron era retador: “Me avistas si te llegó a Medellín o me llegas”.

Wescol llamó a Nicolás Arrieta

En medio de la polémica, Westcol decidió llamar a Arrieta en medio de su transmisión en Twich donde Arrieta lo acusó de robarse la moto que él mismo le había regalado, no sin antes sugerirle que para arreglar las diferencias organizaran “un privadito”, propuesta que causó confusión sobre el verdadero significado al que se refería.