“Las cosas pasan”: Nicolás Arrieta apareció con heridas en su rostro por esta razón

Nicolás Arrieta grabó varias historias de Instagram en donde aparecía con algunas heridas en su cara, algo que preocupó a sus seguidores, con varios de ellos preguntándole que le había sucedido. A propósito de esto, el influencer ofreció una muy breve versión sobre el origen de sus lesiones.

El influencer ha tenido un par de días complicados luego de anunciar que él y su novia, Loren Esteban, habían terminado su relación. La información la hizo pública luego de que algunos internautas notaron que estaba en plan romántico con otra mujer en un club nocturno.

Desde ese momento, varios de sus seguidores han notado que Nicolás Arrieta ha presentado una actitud bastante inusual, recurriendo a las bebidas alcohólicas después de haber estado un año y medio sin consumirlas, además de mostrar un curioso lado tierno con su mascota, algo que muchos de sus fans no habían visto.

Y en esta oportunidad un nuevo evento llamó la atención de los internautas, ya que el creador de contenido empezó a publicar varias historias en su cuenta de Instagram, dejando ver que estaría pasando el día con varios amigos en su casa. Pero lo que destacó en estos clips fue su rostro herido.

En la serie de historias se puede ver que tiene un severo corte en la parte del tabique, un hematoma debajo de su ojo derecho, además de presentar un pómulo inflamado de ese mismo lado.

¿Qué le pasó a Nicolás Arrieta?

El influencer publicó una conversación en la que uno de sus seguidores critica su forma de hablar y cómo se ha estado moviendo, algo que no fue de su agrado y decidió contestarle de manera contundente, dejando ver que en efecto sí presentaba lesiones en ese momento: “Pues no ve lo que tengo en la cara y en el ojo, y la mandíbula no la puedo cerrar bien”.

Al final de la serie de clips, Nicolás Arrieta dejó ver que muchos seguidores le preguntaron que le había sucedido en el rostro, por lo que decidió ofrecer una vaga respuesta al respecto.

“No me pasó nada, ya, ¿Cuál es el problema? La gente tiene accidentes, las cosas pasan, (...) ¿Qué soy, ‘La Segura’? ‘Ay no, estoy en un hospital’. No, hombre”, dijo el colombiano, agradeciendo también a sus fans por preocuparse.