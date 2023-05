Acusan a Gabriela Tafur de plagio por esta razón

Gabriela Tafur fue criticada por varios internautas quienes la acusaron de plagio al mostrar su nuevo emprendimiento en las redes sociales, dejando ver que incluso una influencer colombiana se había animado a hacer algo muy similar hace algunos años.

Al igual que Andrea Serna, Tafur ha estado dedicando una gran cantidad de publicaciones en su cuenta de Instagram para mostrar varios detalles sobre el ‘Desafío The Box’, compartiendo algunos momentos detrás de cámaras, su experiencia con los participantes, además de presumir sus atuendos y su estilo para cada episodio.

Puede leer: “No sé si hubiera aceptado este trabajo”: presentadoras del Desafío The Box dicen sentir un ente paranormal

Pero la modelo también se ha encargado de compartir otros asuntos más personales como el nuevo emprendimiento que está llevando a cabo para facilitar el trabajo de muchos usuarios de Instagram que quieren convertirse en influencers, y del mismo modo beneficiar a varias marcas locales para dar a conocer sus productos o servicios.

“Sabemos que hoy en día muchísimas empresas pequeñas y medianas no tienen cómo acceder al mundo de los influenciadores porque no saben cómo contactarlos, porque no tienen cómo pagarles. Bueno, ‘ClappIn’ es la solución. Vas a poner en contacto pequeñas y medianas empresas con cientos de influenciadores que están felices de recibir productos a cambio de hacer contenido digital”, explicó Gabriela Tafur en una de sus historias de Instagram.

Lea también: Así fue el coqueteo de Gabriela Tafur con un participante del ‘Desafío The Box’

Pero tal parece que algunos seguidores de la presentadora no han recibido muy bien este nuevo lanzamiento, ya que muchos indicaron que se trata de un plagio y que ya existen otras aplicaciones que ofrecen el mismo servicio.

“No se parece a lo que hicieron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno hace algunos años?”, “Huele a plagio. Hay varias apps que cuentan con el mismo servicio que ofrecen” y “Este modelo ya existe” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Gabriela Tafur, haciendo referencia a aplicaciones como ‘BFF’ e ‘Influur’.