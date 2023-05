Gabriela Tafur y los momentos que la mantienen humilde en ‘Desafío The Box’

En la edición pasada del ‘Desafío The Box’ algunos televidentes no veían muy bien las apariciones de Gabriela Tafur, pero en esta edición se ha ganado el corazón de todos por sus divertidas y también oportunas apariciones.

La llegada de Gabriela Tafur a las casas, incluyendo la playa baja, ha desatado todo tipo de alegría entre los concursantes de Alpha, Beta, Gamma, bien sea para cobrar el arriendo, desalojarlos, darles una buena noticia o la entrega de alguno de los beneficios obtenidos en competencia o en subasta.

Recientemente mientras caminaba sobre la empinada loma de una de las áreas de la Ciudad de Las Cajas reveló los tres momentos vergonzosos. Y en uno de ellos solo tenía que hacer un trabajo delante de los participantes y no pudo, por lo que la burla por parte de los productores no faltó.

“Tres momentos que me mantienen humilde dentro del ‘Desafío. Número uno, ustedes saben que en el pasado yo siempre daba la información, siempre llegaba a decir las mismas cosas y como por allá por el capítulo no sé, tipo como 80, se me olvidó dar la información. Entré a la casa Beta, habían hecho una torta, me comí la torta y salí. Y los productores del Desafío fueron como ‘Tienes un trabajo, un trabajo niña, uno y se te olvidó dar la bendita información después de tantos capítulos’’”, confesó Gabriela Tafur.

Sobre el segundo momento que la mantiene humilde indicó que había una fiesta en el ‘Club House’, pasó a los participantes y los sentó alrededor de la mesa, pero la comida no había llegado mientras estos desesperaban del hambre. Por lo que le tocó inventarse un reinado para hacer más tiempo y así no pasar la pena.

“Y la última y más importante, nuestro querido director tiene una patineta con la que sube y baja por toda esta carretera, entonces yo dije que le iba a robar la patineta, y él la había dejado parqueada. Salí corriendo, me subí a la patineta, pero dos problemas: número uno, la llave no estaba, y número dos, no tenía idea de montar patineta, no la pude prender, no pude hacer nada”, confesó entre risas Gabriela Tafur.