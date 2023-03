Gabriela Tafur compartió tips para relaciones a distancia y le llovieron críticas en las redes sociales

Gabriela Tafur le compartió a sus seguidores un poco de su experiencia para que una relación a distancia pueda funcionar, enumerando varios aspectos que ella considera de gran importancia. Sin embargo, algunos usuarios de Instagram no estuvieron del todo de acuerdo y terminaron criticándola.

Al igual que su colega Andrea Serna, la presentadora ha estado ocupada durante las últimas semanas, luego de que anunciara que oficialmente regresaría al equipo del ‘Desafío: The Box’ en Caracol. A través de sus historias ha dejado ver algunos pequeños detalles sobre cómo se ha estado preparando para esta etapa de su carrera y lo que le depara el futuro.

A pesar de su ocupada agenda, la modelo encuentra tiempo para compartir con su seguidores algunos detalles de su vida privada y de su rutina diaria. Y entre estas dinámica figura la acostumbrada ronda de preguntas y respuestas que muchas celebridades suelen realizar en Instagram.

Y fue en esta ventana que terminó brindando algunos consejos para mantener una relación a distancia de manera exitosa, al menos según su opinión y su experiencia.

“Es bien difícil, pero hay tres cosas que me han funcionado a mí muy bien. Número 1: tener planes a futuro. Número 2: nunca dejar pasar una despedida sin saber exactamente cuándo nos vamos a volver a ver. Es decir, si me despido hoy, saber que en un mes, en tal fecha nos vamos a volver a ver”, comenzó a enlistar Gabriela Tafur.

Seguidamente compartió cuál es el paso que ella considera más importante: “la comunicación es clave porque en últimas la comunicación termina en confianza y la base de una buena relación en general, sea a distancia o no, es la comunicación”.

Sin embargo, varios usuarios de Instagram no tomaron de buena manera los consejos de la modelo y dejaron algunos comentarios negativos en las publicaciones que lograron rescatar la historia de la colombiana, indicando que esta “idealizando” el concepto de un amor a distancia.

“Esta doña lo que está es idealizando las relaciones a distancia, cegando a sus seguidores cuando la mayoría de las veces no funciona”, “SIII CLAROOOOO! Cosa distinta que ella o él no sepan de las vainas que hacen a escondidas” y “Ese número uno no es seguro, el futuro es incierto, así que hacer planes a futuro no funciona mucho, vivir el presente, el hoy, el ahora”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en algunas publicaciones que subieron la historia de Gabriela Tafur.