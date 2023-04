“No sé si hubiera aceptado este trabajo”: presentadoras del Desafío The Box dicen sentir un ente paranormal

El Desafío se ha convertido en uno de los realities más vistos por los colombianos, la mezcla de pruebas de esfuerzo con la convivencia, han hecho que los televidentes siempre estén pendientes de lo que sucede allí. Desde hace varios años el programa se viene presentando en diferentes temporadas con variaciones en las pruebas, los presentadores, los premios, pero siempre manteniéndose en el top de los más populares.

En el programa no solo son importantes y llaman la atención los participantes, las presentadoras también, Andrea Serna, quien es la presentadora principal desde hace varias temporadas, y la ex Señorita Colombia, Gabriela Tafur. Las mujeres, además de ser muy talentosas en su rol, se destacan por su belleza y gracias a su recorrido en la televisión y el modelaje, muchas personas están atentas a lo que sucede con ellas en el programa.

En una reciente entrevista con las presentadoras del programa se reveló un detalle que dejó a más de una persona con la boca abierta. En el desafío The Box no solo causan nervios las pruebas y las eliminaciones, también hay un ente que, según Serna y Tafur, ronda las instalaciones del programa, del que ya más de una persona habla y hasta aseguran que lo han sentido.

“Dentro de lo que se rumora en la producción del ‘Desafío’, se dice que hay una bruja, cosa que no sabía. Menos mal no sabía por qué no sé si hubiera aceptado este trabajo”, dijo Gabriela Tafur acerca del tema, incluso narró una historia en la que asegura haber dejado una vela encendida en su camerino y cuando volvió, esta estaba apagada, algo que le resultó muy extraño, pues solo ella y otra persona tienen acceso, y ese día la otra persona no fue al set.