Mabel Cartagena mostró las fotos de su “pasado oscuro” en el mundo de la moda

Mabel Cartagena reveló lo avergonzada que estaba por el tipo de ropa que usaba hace varios años, en especial por una prenda en específico que solía llevar con frecuencia, mostrando algunas fotos de su pasado. Y si bien en la actualidad la sigue utilizando, tiene una mayor aceptación, sobre todo para una actividad que realiza con mucha frecuencia.

La creadora de contenido suele compartir todo tipo de publicaciones en su cuenta de Instagram, bien sean historias divertidas de su día a día, algunas situaciones embarazosas cargadas de humor, videos sobre sus pasatiempos, además de contar algunos chismes de la farándula nacional e internacional.

Puede leer: Mabel Cartagena tuvo un accidente con una cuchilla de afeitar y así quedó

Pero también suele hablar de muchas anécdotas que hacen reír a más de uno de sus seguidores gracias a su particular sentido del humor. Y a propósito de esto, Mabel Cartagena reveló su vergonzoso pasado en el mundo de la moda, en especial por una incómoda prenda de vestir que solía lucir con mucho orgullo pero que ahora aborrece.

La colombiana comienza el clip mientras está en el baño a punto de aplicarse una serie de productos para la piel y el rostro, y para eso se recogió el cabello con una gran cintillo de tela. Este elemento detonó un recuerdo vergonzoso que trajo a colación su “pasado oscuro” en el mundo de la moda.

Lea también: Mabel Cartagena contó el penoso episodio que vivió con un anticonceptivo

“¿Ustedes saben que yo tuve una época en la que usaba cintillos? Yo no sé por qué, no sé por qué. Y me los ponía así también como gitana. Esa era una época como medio oscura de mi pasado”, dijo Mabel Cartagena mientras se aplicaba una mascarilla.

Seguidamente mostró algunas de las fotos de su pasado en la que aparecía usando cintillos de gran tamaño, los cuales combinaba con sus outfits, la mayoría de ellos bastante frescos y veraniegos.

Además, en el clip se pueden ver las imágenes en las que posaba junto a su esposo, el deportista Sebastián Decoud, mostrándose ambos un poco más jóvenes, lo que indicaría que las fotos datan de al menos unos 10 años atrás.