Mabel Cartagena contó el penoso episodio que vivió con un anticonceptivo

Mabel Cartagena decidió abrirse con sus seguidores y contar una íntima anécdota que vivió hace varios años en la que un anticonceptivo la hizo pasar una penosa situación, comentando varios detalles de este evento y haciéndole algunas recomendaciones a sus seguidoras para evitar que cometan el mismo error que ella.

La modelo ha dejado claro que no tiene pena en contar todo tipo de detalles en sus redes sociales, desde momentos íntimos con su esposo, pasando por historias un poco bochornosas, hasta detalles rutinarios en donde se puede ver al natural y sin filtros. Todo esto desde su característico estilo humorístico.

Y en esta oportunidad no fue la excepción ya que contó sin ningún tipo de pena una curiosa anécdota de su juventud en la que un anticonceptivo estuvo involucrado, no solo para tener un tema, sino también para advertir a las chicas de esta situación.

“Yo toda mi vida tuve muy claro que no solamente tenía que usar anticonceptivos para evitar el embarazo. En mi casa siempre nos enseñaron que el preservativo tenía que ser sí o sí, obligatorio”, comenzó narrando la colombiana.

“Cuando yo tengo noviecito, una relación larga. yo dije: miércoles, hay que usarlo porque yo no quiero quedar embarazada. Pero tú sabes que hay ciertos preservativos que se pueden romper. Y yo empecé tomando pastillas”, comentó Mabel Cartagena, indicando que no duró mucho tomándolas porque tenía efectos secundarios en ella.

Como alternativa, la hermana de Mabel Cartagena le recomendó una inyección mensual, la cual estuvo usando por varios meses. Sin embargo, también le causó efectos secundarios, pero en esta oportunidad estuvieron más marcados.

“Yo tenía prótesis en ese entonces. Era repleta de bolitas, me salieron mil quistes en ambos [senos]. Era una cosa tan impresionante que me tuvieron que operar, sacarme todos los quistes, los mandamos biopsia, afortunadamente no fue nada malo pero me pareció rarísimo”, recordó la creadora de contenido.

Además, indicó que su hermana también sufrió el mismo efecto secundario de ella, situación que las llevó a prescindir de este tipo de anticonceptivos. Finalmente indicó que a partir de ese momento no usó ningún otro y se dejó llevar por el método del ritmo y el uso de preservativos.