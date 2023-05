Mabel Cartagena se enojó por este incómodo detalle en su página de Wikipedia

Mabel Cartagena se mostró indignada en una de sus historias de Instagram, ya que al revisar su biografía en Wikipedia se encontró con un detalle muy incómodo para ella, al punto de que le pidió ayuda a sus seguidores para poder editarlo y eliminarlo de este famoso portal.

La modelo suele mostrarse con un gran sentido del humor en la mayoría de las historias que publica, abordando todo tipo de temas como su día a día, su familia, algunas anécdotas del pasado y su faceta laboral, todo esto desde un ángulo cómico y jocoso que tanto la caracteriza.

Sin embargo, en una de sus historias más recientes dejó ver que no está del todo contenta, ya que al revisar la pagina de Wikipedia dedicada a su biografía encontró un detalle que le incomodó mucho: la foto principal del artículo.

En la historia, la colombiana se queja de esta mala elección, enfatizando que hay una gran cantidad de fotos de ella en Internet y que terminaron escogiendo una que no le hace justicia.

“¿Quién fue el hijo de p*** que me puso esa foto en Wikipedia? O sea, ¿tú estás viendo cómo me veo? Tengo 50.000 fotos y me vienen a poner esta foto. No, hombre, sean serios, no sean hijuemadres”, dijo Mabel Cartagena entre risas pero muy indignada.

Además, se quejó de que pusieron su nombre completo, dejando ver que no era de su agrado que compartieran esta información, comentando sarcásticamente que lo único que faltó fue que publicaran sus documentos de identidad: “aparte me pusieron: ‘Mabel Patricia Cartagena Serrano’. Faltó mi cédula. O sea, alias ‘La Gordi’”.

Al final del clip se mostró desesperada al preguntar quién era el encargado de editar los artículos de Wikipedia, pidiéndole ayuda para eliminar la fotografía principal de su biografía.

Por último, Mabel Cartagena hizo alarde de su sentido del humor al tomar la misma foto y hacer un montaje rudimentario para hacer un cómico cartel de “Se busca”, reflejando así que la imagen en cuestión no le hace mucha justicia.