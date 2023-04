Mabel Cartagena tuvo un accidente con una cuchilla de afeitar y así quedó

Mabel Cartagena sorprendió a sus seguidores al revelar cómo quedó su rostro después de intentar una técnica cosmética con una cuchilla de afeitar, mostrando un resultado inesperado para ella y contando los pormenores que sufrió durante el curioso proceso, todo con su singular sentido del humor.

La modelo ha manifestado en más de una oportunidad lo mucho que le importa su apariencia y cómo se preocupa por cuidar su estilo, dejando ver en algunas historias los pasos que lleva a cabo para maquillarse y hacerse diversos tratamientos para la piel.

Pero en esta oportunidad, Mabel Cartagena no mostró a detalle cómo fue el proceso sino que a través de un par de historias contó su experiencia con un proceso estético que le recomendó una amiga.

En el clip, la colombiana contó la anécdota, dejándole saber a sus seguidores que todo comenzó porque una de sus amigas recibió el consejo de una influencer para lucir un rostro impecable, indicándole que el truco estaba en eliminar los vellos de su rostro. Sin embargo, no estaba segura sobre la manera en que debía hacerse este proceso.

La modelo decidió tomar la iniciativa y después de salir de la ducha se aventuró a usar una cuchilla de afeitar para conseguir el resultado que ella estaba buscando. Pero para su sorpresa, las cosas se salieron de control.

“Agarré la cuchilla y empecé a quitarme los pelitos acá, y yo: ‘ve, qué chévere’. Y eso me salió un poco de pelos, y yo: ‘Dios mío, qué espectacular’”, dijo emocionada Mabel Cartagena.

Seguidamente indicó que su felicidad no duró mucho porque empezó a notar algunos cabellos largos en la afeitadora, por lo que decidió mirarse en un espejo para ver cómo habían resultado las cosas.

“Me he ‘mochado’ mitad de la patilla por acá, mira esta cómo me quedó. Me he arrancado un pedazo de pelo aquí. tengo la ceja maquillada pero realmente acá me dejé otro hueco”, dijo entre risas la colombiana mientras señalaba las zonas del accidente con la cuchilla de afeitar.