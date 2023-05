¿Se acabó el amor con su ‘pollo’? Jim Velázquez confesó si terminó su relación con la actriz Alina Lozano

Jim Velázquez y Alina Lozano son dos actores colombianos quienes han generado polémica a través de sus redes sociales debido a su inesperada relación y por supuesto, a la diferencia de edad con la que cuenta, pues para muchos simplemente se trataría de una estrategia de marketing con la que buscan atraer un mayor número de audiencia.

Sin embargo, desde hace varios días comenzó a rondar el supuesto rumor sobre el fin de su relación, la cual cuenta con una diferencia de edad de 30 años. A pesar de la serie de críticas se habían mostrado más emocionados que nunca. Durante el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ los presentadores se preguntaron si esta había llegado a su fin, entrevista a Jim Velázquez quien se encontraba solo al parecer, en un evento.

El joven actor inició sus declaraciones indicando que siente un gran gusto por la moda, destacando que le gusta mezclar lo urbano con la elegancia. Siendo estos dos aspectos algo difíciles que combinar. Sin embargo, Jim indicó que espera poder seguir encontrándose. Como era de esperarse la pregunta por si se terminó o no su relación no se hizo esperar, teniendo en cuenta que ambos acostumbran a estar presentes en los mismos eventos y la mayor parte de sus días.

Ante el hecho las risas por parte de Velázquez no se hicieron esperar e indicó que estaba escapado de su pareja, pues ella lo estaba esperando en su casa. Asimismo, resaltó que el motivo por el que no estaban juntos radicaba, al parecer, que por distintos compromisos la famosa actriz no pudo asistir al evento.

Seguidamente, el periodista insistió sobre en que términos se encontraba su relación, Jim aseguró: “Claro que está, está más firme que nunca (…) También nos damos nuestro espacio de vez en cuando”. Cerrando así, cualquier posibilidad de una posible ruptura entre los actores. Finalmente, Velázquez enfatizó que además de ser un creador de contenido también busca llevar a cabo su pasión por la actuación siendo parte de una plataforma digital de la que al parecer, estará acompañado por su pareja Alina Lozano.