¿Menos de lo que se esperaba? MasterChef Celebrity ya tendría fecha de estreno y los televidentes ya andan emocionados

MasterChef Celebrity es uno de los realities más famosos y queridos por los colombianos, no solo porque cuenta con destacadas figuras del entretenimiento quienes no solo mostrarán su talento en la cocina, sino también sacarán a flote sus distintas personalidades lo que podría llegar a jugarles en contra o a favor dentro de la competencia.

Desde hace algunas semanas el canal RCN viene anunciando con entretenidas propagandas el inicio del mismo del cual aseguran será pronto, esto sin confirmar la fecha exacta aún. Sin embargo, La Negra Candela a través de su cuenta de Instagram, reveló cuando empezaría el reality. De acuerdo con sus declaraciones el reconocido canal tendría prevista la segunda semana de junio para que los televidentes puedan disfrutarlo y al parecer, irá hasta el mes de septiembre, según ella, si no deciden alargarlo: “En esto de la televisión todo puede suceder”, agregó La Negra Candela.

Seguidamente, aseguró que esta nueva temporada vendrá con grandes sorpresas para los televidentes debido al grupo de famosos con el que contará esta versión 2023. Asimismo mencionó a algunos participantes indicando que habría que tenerlos en cuenta desde el inicio del reality como lo son: Carolina Acevedo, Nela González, Daniela Tapia, Adrián Parada.

Mencionada información indicaría que dentro de estas cuatro personalidades del entretenimiento estaría el nuevo ganador de MasterChef Celebrity 2023: “Si no cambian las cosas por allá al final de este reality tan exitoso, pues entre ellos posiblemente tengamos al ganador”. La Negra Candela reiteró que quienes entraron al programa de cocina sin contar con mayores conocimientos a pesar de no llevarse el triunfo aprendieron no solo a cocinar sino varias técnicas desconocidas para ellos y cambiaron la percepción que tenían frente al mundo culinario.

Lo cierto es que varios televidentes están a la espera de que el reality comience, pues según ellos este formato logra destacarse sobre otros, ya que en su mayoría son formatos que no generan ningún tipo de sorpresa. Sin dejar de lado, que varios de los concursantes han compartido pequeños cortos de algunos de los momentos en los cuales el nivel de estrés y el calor de la competencia sacan a flote desconocidas actitudes de cada uno de ellos.